Фонд гарантирования начал ликвидацию РВС Банка
С 5 января 2026 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к процедуре ликвидации акционерного общества «РВС Банк». Ликвидация банка продлится три года — до 4 января 2029 года включительно.
Соответствующее решение принято Правлением Национального банка, сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Формирование реестра требований кредиторов
С учетом действия военного положения исполнительная дирекция Фонда решением от 5 января 2026 г. № 11 определила особый порядок формирования реестра акцептованных требований кредиторов АО «РВС Банк». Реестр будет формироваться на основании балансовых данных в размере остатков средств на счетах клиентов на 5 января 2026 года.
Формирование реестра планируется завершить к 29 января 2026 года. Сообщения о его формировании и утверждении будут обнародованы на официальном сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на сайте АО «РВС Банк», а также на странице Фонда в социальной сети Facebook.
После утверждения реестра клиенты банка смогут получить информацию о включении в список акцептованных требований кредиторов и уточнить размер своих требований, обратившись на горячую линию Фонда гарантирования.
Подача заявлений на погашение требований
Для погашения требований кредиторам АО «РВС Банк» необходимо подать заявление или письмо с указанием:
- фамилии, имени и отчества;
- идентификационного кода;
- реквизитов банковского счета, открытого в действующем (платежеспособном) банке, в том числе наименование и код банка, а также номера текущего счета.
Заявление или письмо можно подать:
- в бумажной форме — подписанный собственноручно и отправленный по почте по адресу АО «РВС Банк»: ул. Прорезная, 6, г. Киев, 01001 или по адресу Фонда: ул. Сечевых Стрельцов, 17, г. Киев, 04053;
- в электронной форме — с применением квалифицированной электронной подписи, отправив письмо на электронный адрес RVS_credutor@fg.gov.ua.
В случае изменения банковских реквизитов кредиторы должны в письменном виде уведомить уполномоченное лицо Фонда на ликвидацию АО «РВС Банк» и предоставить обновленные данные.
Сроки подачи заявлений и порядок выплат
Подать заявление или письмо кредиторы могут в течение всего срока ликвидационной процедуры, но не позднее 45 дней до планируемой даты составления ликвидационного баланса.
О дате составления и утверждения ликвидационного баланса, а также о сроке принятия заявлений Фонд будет уведомлять дополнительно на своих официальных ресурсах.
Фонд также отмечает, что удовлетворение требований кредиторов осуществляется за счет средств, полученных в результате ликвидации и реализации активов банка.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что европейская банковская группа Iute Group официально объявила, что планирует выйти на украинский рынок путем приобретения лицензии и части активов неплатежеспособного RwS Bank.
Выход на рынок должен состояться на основе соглашения с государственным фондом гарантирования вкладов физических лиц Украины после получения согласования Национального банка.
Правление Национального банка Украины 4 ноября 2025 года приняло решение об отнесении Акционерного общества «РВС Банк» к категории неплатежеспособных. Доля учреждения на рынке составила всего 0,04% от активов платежеспособных банков по состоянию на 1 октября 2025 года. Поэтому это решение не отразится на стабильности банковского сектора. О причинах такого решения рассказываем здесь.
