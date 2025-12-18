Вкладчикам обанкротившегося РВС Банка возместили более 60 млн грн Сегодня 09:48

Вкладчикам обанкротившегося РВС Банка возместили более 60 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продолжает выплаты клиентам АО «РВС Банк», который выводят с рынка. В настоящее время вкладчикам — физическим лицам и физическим лицам-предпринимателям уже вернули 60,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Когда стартовали выплаты и кто имеет право на возмещение

Выплаты гарантированных сумм начались 24 ноября 2025 года. Как мы сообщали , возмещение получают вкладчики РВС Банк по договорам банковского вклада, срок действия которых истек по состоянию на конец дня 4 ноября — накануне начала процедуры вывода банка с рынка.

Также выплаты производятся по договорам банковского счета, в том числе по текущим счетам.

Как получить выплату

Клиенты РВС Банк могут выбрать удобный способ получения возмещения:

через мобильное приложение «Дія» с помощью опции «Возвращение вкладов»;

через онлайн-сервисы банков-агентов Фонда;

лично в отделениях банков, сотрудничающих с Фондом.

Для получения средств достаточно обратиться за выплатой: все вкладчики, обращающиеся в Фонд, получают свои деньги, а общий показатель возмещения уже превышает 96%.

Дальнейшая судьба клиентов банка

Фонд уже завершил открытый конкурс по поиску инвестора для вывода АО РВС Банк с рынка. После заключения договора с победителем клиенты, срок действия договоров которых истекает после начала процедуры вывода банка с рынка, смогут обслуживаться в другом действующем банке. Все условия договоров, действовавших до признания банка неплатежеспособным, будут сохранены.

Справка Finance.ua:

Как мы сообщали ранее, 4 ноября 2025 года правление НБУ приняло решение об отнесении Акционерного общества «РВС Банк» к категории неплатежеспособных;

позже Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил открытый конкурс с целью выведения с рынка неплатежеспособного АО РВС Банк. Предусмотрены несколько возможных способов реализации этого процесса;

Также мы писали, что три человека уже проявили заинтересованность в выводе с рынка неплатежеспособного РВС Банка и подали документы для получения доступа к открытому конкурсу.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.