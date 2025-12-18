0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Вкладчикам обанкротившегося РВС Банка возместили более 60 млн грн

31
Вкладчикам обанкротившегося РВС Банка возместили более 60 млн грн
Вкладчикам обанкротившегося РВС Банка возместили более 60 млн грн
Фонд гарантирования вкладов физических лиц продолжает выплаты клиентам АО «РВС Банк», который выводят с рынка. В настоящее время вкладчикам — физическим лицам и физическим лицам-предпринимателям уже вернули 60,6 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Когда стартовали выплаты и кто имеет право на возмещение

Выплаты гарантированных сумм начались 24 ноября 2025 года. Как мы сообщали, возмещение получают вкладчики РВС Банк по договорам банковского вклада, срок действия которых истек по состоянию на конец дня 4 ноября — накануне начала процедуры вывода банка с рынка.
Также выплаты производятся по договорам банковского счета, в том числе по текущим счетам.

Как получить выплату

Клиенты РВС Банк могут выбрать удобный способ получения возмещения:
  • через мобильное приложение «Дія» с помощью опции «Возвращение вкладов»;
  • через онлайн-сервисы банков-агентов Фонда;
  • лично в отделениях банков, сотрудничающих с Фондом.
Для получения средств достаточно обратиться за выплатой: все вкладчики, обращающиеся в Фонд, получают свои деньги, а общий показатель возмещения уже превышает 96%.

Дальнейшая судьба клиентов банка

Фонд уже завершил открытый конкурс по поиску инвестора для вывода АО РВС Банк с рынка. После заключения договора с победителем клиенты, срок действия договоров которых истекает после начала процедуры вывода банка с рынка, смогут обслуживаться в другом действующем банке. Все условия договоров, действовавших до признания банка неплатежеспособным, будут сохранены.

Справка Finance.ua:

  • Как мы сообщали ранее, 4 ноября 2025 года правление НБУ приняло решение об отнесении Акционерного общества «РВС Банк» к категории неплатежеспособных;
  • позже Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил открытый конкурс с целью выведения с рынка неплатежеспособного АО РВС Банк. Предусмотрены несколько возможных способов реализации этого процесса;
  • Также мы писали, что три человека уже проявили заинтересованность в выводе с рынка неплатежеспособного РВС Банка и подали документы для получения доступа к открытому конкурсу.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Банки УкраиныДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems