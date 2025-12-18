Вкладчикам обанкротившегося РВС Банка возместили более 60 млн грн
Фонд гарантирования вкладов физических лиц продолжает выплаты клиентам АО «РВС Банк», который выводят с рынка. В настоящее время вкладчикам — физическим лицам и физическим лицам-предпринимателям уже вернули 60,6 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Когда стартовали выплаты и кто имеет право на возмещение
Выплаты гарантированных сумм начались 24 ноября 2025 года. Как мы сообщали, возмещение получают вкладчики РВС Банк по договорам банковского вклада, срок действия которых истек по состоянию на конец дня 4 ноября — накануне начала процедуры вывода банка с рынка.
Также выплаты производятся по договорам банковского счета, в том числе по текущим счетам.
Как получить выплату
Клиенты РВС Банк могут выбрать удобный способ получения возмещения:
- через мобильное приложение «Дія» с помощью опции «Возвращение вкладов»;
- через онлайн-сервисы банков-агентов Фонда;
- лично в отделениях банков, сотрудничающих с Фондом.
Для получения средств достаточно обратиться за выплатой: все вкладчики, обращающиеся в Фонд, получают свои деньги, а общий показатель возмещения уже превышает 96%.
Дальнейшая судьба клиентов банка
Фонд уже завершил открытый конкурс по поиску инвестора для вывода АО РВС Банк с рынка. После заключения договора с победителем клиенты, срок действия договоров которых истекает после начала процедуры вывода банка с рынка, смогут обслуживаться в другом действующем банке. Все условия договоров, действовавших до признания банка неплатежеспособным, будут сохранены.
Справка Finance.ua:
- Как мы сообщали ранее, 4 ноября 2025 года правление НБУ приняло решение об отнесении Акционерного общества «РВС Банк» к категории неплатежеспособных;
- позже Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил открытый конкурс с целью выведения с рынка неплатежеспособного АО РВС Банк. Предусмотрены несколько возможных способов реализации этого процесса;
- Также мы писали, что три человека уже проявили заинтересованность в выводе с рынка неплатежеспособного РВС Банка и подали документы для получения доступа к открытому конкурсу.
