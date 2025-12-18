0 800 307 555
Латвия вносит 200 тыс. евро в Фонд энергетической поддержки Украины

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о вкладе в размере EUR200 тыс. в Фонд энергетической поддержки Украины.
«россия использует зиму как оружие — мы должны срочно усилить поддержку энергетического сектора Украины. Безопасность Украины — это наша безопасность», — написала она в соцсети Х в среду вечером.
Напомним, в ноябре Правительство Латвии уже предоставило Украине €125 тысяч на восстановление энергетических объектов и подготовку к зиме. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
