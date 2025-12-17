Длительность отключений света сократится — что говорят в правительстве Сегодня 11:00 — Энергетика

Длительность отключений света сократится — что говорят в правительстве

Длительность отключений света для бытовых потребителей и бизнеса сократится. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

Правительство уменьшило перечень компаний, которым запрещено выключать электроэнергию в условиях дефицита.

По результатам пересмотра представилась возможность высвободить не менее 800 МВт электрической мощности.

Как повлияет

Это повлияет на сокращение продолжительности графиков отключения света для людей и промышленности. Из списка отбирали две категории:

потребители мощностью менее 100 кВт, и объекты, к которым подключен ряд других потребителей, которые для обеспечения справедливости распределения электрической энергии подпадают под общие ограничения.

Определенные при пересмотре перечни критических важных объектов потребителя сопутствующей нагрузки, которые не являются критическими, будут переведены на графики отключений по общему порядку.

Она напомнила, что пересмотр не касается опорных больниц, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что в украинской энергосистеме нет ни одной электростанции, не пострадавшей от российских атак. Об этом он сообщил во время пресс-конференции на Немецко-украинском экономическом форуме. «Многие месяцы основной мишенью российских ударов дронов прежде всего и ракет является наша энергетика», — подчеркнул президент.

Ранее Зеленский заявлял , что из 2 млрд долларов, необходимых для импорта газа в отопительный сезон, в настоящее время не хватает 750 млн долларов.

