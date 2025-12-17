0 800 307 555
Будут ли аварийные отключения из-за морозов — ответ энергетиков

Энергетика
Ухудшение погодных условий и снижение температуры в Украине пока не является критическим фактором для введения аварийных отключений света. Энергосистема готова к таким условиям.
Об этом заявил исполняющий обязанности главы Госэнергонадзора Анатолий Замулко.
Он подчеркнул, что нынешние погодные условия типичны для украинской зимы. Несмотря на определенное повышение уровня потребления электроэнергии, оно не представляет критической угрозы стабильности работы сети. При этом ситуацию с погодой постоянно мониторят и готовятся к возможным изменениям.
«Аварийные отключения из-за погоды могут наступать исключительно в случае обесточений на распределительных сетях операторов системы распределения, если там возникнет какая-то аномальная ситуация. На большинстве территории Украины обесточений из-за погоды не будет, ведь энергосистема к таким изменениям готова», — отметил Замулко.
Глава ведомства подчеркнул, что нынешнюю ситуацию осложняет дефицит генерации, из-за которого уже введены графики ограничений.
В то же время, главной угрозой остаются не морозы, а российские обстрелы, ведь именно они заставляют проводить аварийные отключения для возобновления работы системы, которые невозможно спрогнозировать заранее.
Ранее мы сообщали, что премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в Украине обновили перечень объектов критической инфраструктуры, что позволит высвободить дополнительные мощности и уменьшить продолжительность и масштабы отключений света по стране.
По материалам:
glavred.net
ЭнергетикаЭлектроэнергия
