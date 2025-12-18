0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-5 бензиновых авто, которые покупали украинцы (инфографика)

Технологии&Авто
44
ТОП-5 бензиновых авто, которые покупали украинцы (инфографика)
ТОП-5 бензиновых авто, которые покупали украинцы (инфографика)
По данным Укравтопрома, в ноябре автопарк страны пополнили 12,4 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 43% больше, чем в прошлом году.
Читайте также
С этого каждого нового авто — 2,3 тыс. ед. (+27%) и 10,1 тыс. ед. б/у (+48%).
ТОП-5 бензиновых авто, которые покупали украинцы (инфографика)
Мы писали, что в сегменте практичных автомобилей покупатели семейных машин всегда ищут повышенную вместимость. В этом смысле в последнее время популярность набирают большие кроссоверы.
Напомним, в Украине планируют ввести придорожный технический контроль с остановкой авто прямо на дороге, а идею объясняют повышением безопасности движения.
Генеральный директор Luaz Motors Вадим Игнатов сообщил, что такой формат проверок неэффективен и несет коррупционные риски.
«Не нужно его (техническое состояние авто) измерять или что-то проходить на дорогах. Это совсем неразумная и ненужная трата денег. Например, экологические требования, если на улице низкая температура, вообще нельзя измерить, потому что не существует приборов для корректной оценки. Нельзя на дороге качественно контролировать техническое состояние авто», — отметил Игнатов.

Справка Finance.ua:

  • В ноябре 2025 года средний возраст легковых автомобилей на внутреннем рынке Украины вырос до 16,6 лет. В октябре этот показатель составил 16,4 лет. Географическая структура рынка остается стабильной.
  • Самые молодые автомобили традиционно продаются в столице, в то время как в восточных и южных регионах в обращении находятся самые старые машины.
  • Закарпатская и Львовская области занимают второе место с одинаковым показателем 14,7 лет. Это связано с активным импортом подержанных легковых автомобилей через западные границы. Хотя такие авто не новые, они заметно моложе среднего показателя по стране.
  • Самыми молодыми на вторичном рынке остаются электромобили. В ноябре их средний возраст составил 4,7 года. Средний возраст автомобилей с гибридными силовыми установками — 5,8 года.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems