ТОП-5 бензиновых авто, которые покупали украинцы (инфографика) Сегодня 14:00 — Технологии&Авто

ТОП-5 бензиновых авто, которые покупали украинцы (инфографика)

По данным Укравтопрома, в ноябре автопарк страны пополнили 12,4 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 43% больше, чем в прошлом году.

Читайте также ТОП-10 самых дешевых кроссоверов для семьи

С этого каждого нового авто — 2,3 тыс. ед. (+27%) и 10,1 тыс. ед. б/у (+48%).

Мы писали , что в сегменте практичных автомобилей покупатели семейных машин всегда ищут повышенную вместимость. В этом смысле в последнее время популярность набирают большие кроссоверы.

Напомним, в Украине планируют ввести придорожный технический контроль с остановкой авто прямо на дороге, а идею объясняют повышением безопасности движения.

Генеральный директор Luaz Motors Вадим Игнатов сообщил, что такой формат проверок неэффективен и несет коррупционные риски.

«Не нужно его (техническое состояние авто) измерять или что-то проходить на дорогах. Это совсем неразумная и ненужная трата денег. Например, экологические требования, если на улице низкая температура, вообще нельзя измерить, потому что не существует приборов для корректной оценки. Нельзя на дороге качественно контролировать техническое состояние авто», — отметил Игнатов.

Справка Finance.ua:

В ноябре 2025 года средний возраст легковых автомобилей на внутреннем рынке Украины вырос до 16,6 лет. В октябре этот показатель составил 16,4 лет. Географическая структура рынка остается стабильной.

Самые молодые автомобили традиционно продаются в столице, в то время как в восточных и южных регионах в обращении находятся самые старые машины.

Закарпатская и Львовская области занимают второе место с одинаковым показателем 14,7 лет. Это связано с активным импортом подержанных легковых автомобилей через западные границы. Хотя такие авто не новые, они заметно моложе среднего показателя по стране.

Самыми молодыми на вторичном рынке остаются электромобили. В ноябре их средний возраст составил 4,7 года. Средний возраст автомобилей с гибридными силовыми установками — 5,8 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.