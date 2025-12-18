Еще на 14 участках автодорог будут работать патрульные с TruCAM Сегодня 16:37 — Технологии&Авто

Еще на 14 участках автодорог будут работать патрульные с TruCAM

С 18 декабря 2025 г. патрульные будут работать с приборами TruCAM на 14 новых участках дорог и улиц населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Там добавляют, что TruCAM применяют преимущественно на тех же участках, где уже установлены камеры автоматической фиксации нарушений. Комбинированный метод обеспечивает более высокую эффективность контроля соблюдения скоростного режима.

В местах использования TruCAM установлены дорожные знаки, предупреждающие фото- и видеофиксацию. Служебные автомобили патрульной полиции с включенными синими проблесковыми маячками должны находиться на видном месте.

Где будут работать полицейские с TruCAM

Полный список можно найти по ссылке

Что известно о TruCAM

Места использования определены с учетом уровня аварийности — на аварийно опасных участках и в местах концентрации ДТП, вызванных превышением скорости.

В регионах, где продолжаются активные боевые действия, в частности, в Донецкой и Луганской областях, приборы временно не применяют.

Читайте также Полиция опровергла фейк о новом дорожном знаке в Украине

В то же время в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях TruCAM используются на отдельных безопасных участках.

С учетом военного положения и проведенного анализа аварийности:

добавлены 14 новых участков;

внесены изменения в 6 действующих участков.

На дорогах Украины будут работать 160 приборов TruCAM. Патрульные будут производить измерение скорости на 335 участках дорог.

