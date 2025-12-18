Еще на 14 участках автодорог будут работать патрульные с TruCAM
С 18 декабря 2025 г. патрульные будут работать с приборами TruCAM на 14 новых участках дорог и улиц населенных пунктов.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Там добавляют, что TruCAM применяют преимущественно на тех же участках, где уже установлены камеры автоматической фиксации нарушений. Комбинированный метод обеспечивает более высокую эффективность контроля соблюдения скоростного режима.
В местах использования TruCAM установлены дорожные знаки, предупреждающие фото- и видеофиксацию. Служебные автомобили патрульной полиции с включенными синими проблесковыми маячками должны находиться на видном месте.
Где будут работать полицейские с TruCAM
Полный список можно найти по ссылке.
Что известно о TruCAM
Места использования определены с учетом уровня аварийности — на аварийно опасных участках и в местах концентрации ДТП, вызванных превышением скорости.
В регионах, где продолжаются активные боевые действия, в частности, в Донецкой и Луганской областях, приборы временно не применяют.
В то же время в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях TruCAM используются на отдельных безопасных участках.
С учетом военного положения и проведенного анализа аварийности:
- добавлены 14 новых участков;
- внесены изменения в 6 действующих участков.
На дорогах Украины будут работать 160 приборов TruCAM. Патрульные будут производить измерение скорости на 335 участках дорог.
