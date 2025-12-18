ЕС отказался от запрета на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года Сегодня 19:23 — Технологии&Авто

ЕС отказался от запрета на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года

Европейский Союз отказался от полного запрета на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года.

Автопроизводители смогут продавать ограниченное количество таких транспортных средств при компенсации выбросов углеродными кредитами.

Это изменение позволяет автопроизводителям продолжать продавать ограниченное количество загрязняющих воздух транспортных средств после 2035 г. при условии, что они компенсируют дополнительные выбросы с помощью углеродных кредитов. Первоначальный запрет, одобренный в 2023 году, требовал, чтобы все новые автомобили, проданные с этой даты, были с нулевым уровнем выбросов.

Ответственный за промышленность в ЕС Стефан Сежурне заявил, что блок не отказывается от своих климатических целей, представив то, что он назвал «спасательным кругом» для европейских автопроизводителей.

«Европейская комиссия избрала подход, который является одновременно прагматичным и отвечает ее климатическим целям», — сказал Сежурное.

Это решение было принято после месяцев лоббирования производителями и несколькими правительствами ЕС во главе с Германией, утверждавших, что переход на электромобили был медленнее, чем ожидалось, и оставил Европу уязвимой для конкуренции со стороны Китая.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.