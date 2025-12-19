OpenAI запустила каталог приложений для ChatGPT

0 800 307 555
Компания OpenAI запустила каталог приложений и открыла SDK для разработчиков, чтобы они могли создавать новые интерактивные функции для ChatGPT.
The Verge отмечает, что OpenAI переименовала «коннекторы», которые помогали пользователям извлекать данные из других сервисов (таких как Google Drive или Dropbox) в ChatGPT, и теперь называет эти программы «приложениями».
Отмечается, что они могут использовать информацию из памяти чата, если эта функция включена. Для пользователей Free, Plus, Go и Pro ChatGPT может использоваться информация для обучения своих моделей, если пользователь включил опцию «улучшить модель для всех».
Среди новых приложений для ChatGPT появился Apple Music, который поможет всем пользователям находить музыку или создавать плейлисты и управлять музыкальными библиотеками, а также DoorDash, который может давать идеи для рецептов, планировать питание и еженедельные продукты для списка покупок.
Ранее генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что компания планирует со временем создать «очевидные функции, которые можно ожидать от надежной платформы».
По материалам:
dev.ua
