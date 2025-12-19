0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Электромобили и крупные пикапы: Hyundai раскрыл новую стратегию развития в США

Технологии&Авто
6
Электромобили и крупные пикапы: Hyundai раскрыл новую стратегию развития в США
Дела у Hyundai на североамериканском рынке в целом идут весьма неплохо: марка установила три годовых рекорда продаж подряд, кроме того, компанию признали шестым по величине производителем в Америке.
Тем не менее, глава Hyundai Хосе Муньос оказался недоволен нынешними результатами и подготовил план, предусматривающий как увеличение объема производства, так и количества проданных машин марки.
Как сообщает Automotive News, руководство бренда ожидает, что к 2030 году продажи моделей Hyundai в Северной Америке вырастут на 73% по отношению к нынешнему результату — до 1,44 млн экземпляров.
Читайте также
Правда, для достижения такой амбициозной цели потребуется интенсивное расширение местного производства. Предполагается, что в дальнейшем около 80% предлагаемых в США машин марки будут выпускаться в пределах страны.
Корейская компания намерена расширить свой завод Metaplant, расположенный в штате Джорджия. Согласно плану, с 2028 года производственная мощность этого предприятия увеличится дополнительно на 200 000 экземпляров в год.
Еще Hyundai обещает Штатам несколько новых моделей, которые получат местную прописку. Так, к 2030 году компания намерена наладить выпуск среднеразмерного рамного пикапа. Кроме того, корейский бренд думает о выпуске внедорожника на той же платформе.
Читайте также
Также Hyundai намерена улучшить свои позиции в сегменте коммерческого транспорта (включая выпуск «зеленых» микроавтобусов). Ожидается, что марка в дальнейшем выйдет на «высшую прибыльную территорию». Увеличение показателей Hyundai должны обеспечить среди них модели, созданные с участием подразделения N.
В компании рассказали также о сотрудничестве с General Motors, которое позволит корейцам быстрее расширить производство в Штатах. Известно, что сейчас на стадии разработки находятся пять новинок, в том числе электрические фургоны для североамериканского рынка и несколько компактных и среднеразмерных моделей.
Стратегия Hyundai предусматривает дальнейшую электрификацию: к 2030 году ожидается появление более 18 гибридных моделей, а также новой платформы для моделей с EREV-установками (последовательных гибридов типа range extender). Их совокупная дальнобойность в гибридном режиме превысит 966 км. Еще производитель работает над тяговыми батареями следующего поколения, ожидается, что они появятся в 2027 году.
По материалам:
Autogeek
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems