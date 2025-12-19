Электромобили и крупные пикапы: Hyundai раскрыл новую стратегию развития в США Сегодня 04:19 — Технологии&Авто

Электромобили и крупные пикапы: Hyundai раскрыл новую стратегию развития в США

Дела у Hyundai на североамериканском рынке в целом идут весьма неплохо: марка установила три годовых рекорда продаж подряд, кроме того, компанию признали шестым по величине производителем в Америке.

Тем не менее, глава Hyundai Хосе Муньос оказался недоволен нынешними результатами и подготовил план, предусматривающий как увеличение объема производства, так и количества проданных машин марки.

Как сообщает Automotive News, руководство бренда ожидает, что к 2030 году продажи моделей Hyundai в Северной Америке вырастут на 73% по отношению к нынешнему результату — до 1,44 млн экземпляров.

Правда, для достижения такой амбициозной цели потребуется интенсивное расширение местного производства. Предполагается, что в дальнейшем около 80% предлагаемых в США машин марки будут выпускаться в пределах страны.

Корейская компания намерена расширить свой завод Metaplant, расположенный в штате Джорджия. Согласно плану, с 2028 года производственная мощность этого предприятия увеличится дополнительно на 200 000 экземпляров в год.

Еще Hyundai обещает Штатам несколько новых моделей, которые получат местную прописку. Так, к 2030 году компания намерена наладить выпуск среднеразмерного рамного пикапа. Кроме того, корейский бренд думает о выпуске внедорожника на той же платформе.

Также Hyundai намерена улучшить свои позиции в сегменте коммерческого транспорта (включая выпуск «зеленых» микроавтобусов). Ожидается, что марка в дальнейшем выйдет на «высшую прибыльную территорию». Увеличение показателей Hyundai должны обеспечить среди них модели, созданные с участием подразделения N.

В компании рассказали также о сотрудничестве с General Motors, которое позволит корейцам быстрее расширить производство в Штатах. Известно, что сейчас на стадии разработки находятся пять новинок, в том числе электрические фургоны для североамериканского рынка и несколько компактных и среднеразмерных моделей.

Стратегия Hyundai предусматривает дальнейшую электрификацию: к 2030 году ожидается появление более 18 гибридных моделей, а также новой платформы для моделей с EREV-установками (последовательных гибридов типа range extender). Их совокупная дальнобойность в гибридном режиме превысит 966 км. Еще производитель работает над тяговыми батареями следующего поколения, ожидается, что они появятся в 2027 году.

