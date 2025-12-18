ЕС пересматривает правила для автопрома: что изменится Сегодня 22:26 — Технологии&Авто

ЕС пересматривает правила для автопрома: что изменится





Европейский Союз обновляет подход к регулированию автомобильного рынка и климатической политике в транспорте.

Новый автомобильный пакет Еврокомиссии, представленный 16 декабря, фактически меняет логику запланированной реформы и смягчает условия для автопроизводителей, сохраняя в то же время климатические цели.

Об этом пишет «Укравтопром».

От запрета ДВС до сокращения выбросов

Вместо полного запрета автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года ЕС вводит другое требование: сокращение средних выбросов CO2 автопарка на 90% по сравнению с уровнем 2021 года.

Это означает, что после 2035 года регистрация авто с ДВС будет оставаться возможной, но при четко определенных условиях.

Какие условия будут действовать для авто с ДВС

Автопроизводители смогут компенсировать до 10% остаточных выбросов. Для этого разрешается использовать низкоуглеродистую сталь, производимую в ЕС, а также ограниченные объемы электронного топлива или биотоплива. Таким образом, Еврокомиссия оставляет «техническое окно» для традиционных силовых установок.

Послабление для производителей и коммерческого транспорта

Новый пакет также подразумевает более гибкий подход к выполнению требований. В частности, автопроизводителям позволят достигать среднего уровня соответствия нормам в период 2030—2032 годов.

Кроме того, цель сокращения выбросов CO₂ для легких коммерческих автомобилей на 2030 год снижена с 50% до 40%.

Поддержка европейского производства

Для сохранения промышленного потенциала ЕС вводит дополнительные стимулы. В частности, речь идет о «суперкредитах» для небольших электромобилей, производимых в Европе. Также вводится новая категория электрокаров длиной менее 4,20 м — для них будут действовать менее жесткие регуляторные требования.

Обновленный подход должен сбалансировать климатические амбиции ЕС и экономические интересы европейского автопрома в условиях глобальной конкуренции.

