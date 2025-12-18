0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС пересматривает правила для автопрома: что изменится

Технологии&Авто
10
ЕС пересматривает правила для автопрома: что изменится
ЕС пересматривает правила для автопрома: что изменится

Европейский Союз обновляет подход к регулированию автомобильного рынка и климатической политике в транспорте.
Новый автомобильный пакет Еврокомиссии, представленный 16 декабря, фактически меняет логику запланированной реформы и смягчает условия для автопроизводителей, сохраняя в то же время климатические цели.
Об этом пишет «Укравтопром».

От запрета ДВС до сокращения выбросов

Вместо полного запрета автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года ЕС вводит другое требование: сокращение средних выбросов CO2 автопарка на 90% по сравнению с уровнем 2021 года.
Это означает, что после 2035 года регистрация авто с ДВС будет оставаться возможной, но при четко определенных условиях.

Какие условия будут действовать для авто с ДВС

Автопроизводители смогут компенсировать до 10% остаточных выбросов. Для этого разрешается использовать низкоуглеродистую сталь, производимую в ЕС, а также ограниченные объемы электронного топлива или биотоплива. Таким образом, Еврокомиссия оставляет «техническое окно» для традиционных силовых установок.

Послабление для производителей и коммерческого транспорта

Новый пакет также подразумевает более гибкий подход к выполнению требований. В частности, автопроизводителям позволят достигать среднего уровня соответствия нормам в период 2030—2032 годов.
Кроме того, цель сокращения выбросов CO₂ для легких коммерческих автомобилей на 2030 год снижена с 50% до 40%.
Читайте также

Поддержка европейского производства

Для сохранения промышленного потенциала ЕС вводит дополнительные стимулы. В частности, речь идет о «суперкредитах» для небольших электромобилей, производимых в Европе. Также вводится новая категория электрокаров длиной менее 4,20 м — для них будут действовать менее жесткие регуляторные требования.
Обновленный подход должен сбалансировать климатические амбиции ЕС и экономические интересы европейского автопрома в условиях глобальной конкуренции.
Ранее мы сообщали, что Министерство развития общин и территорий Украины планирует в начале 2026 года начать пилотный проект "єЧерга" для легковых авто.
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems