Google представила свою самую быструю ИИ-модель Gemini 3 Flash для работы с фото и видео
Компания Google представила новую модель искусственного интеллекта Gemini 3 Flash, специализирующуюся на оперативном решении повседневных дел и работе с фото и видео.
Об этом сообщает Google.
Новая версия уже стала основной моделью приложения Gemini и интегрирована в поиск Google. Пользователи могут загружать наброски или видеоролики и получить подробные объяснения или советы.
Среди уникальных возможностей способность генерировать прототипы мобильных приложений на основе только текстового описания.
Модель уже интегрирована в инструментарий таких гигантов как Figma, Cursor, Latitude и JetBrains. Благодаря низкой стоимости (0,5 доллара за 1 млн. входных токенов) и высокой производительности, Flash-версия является идеальным решением для автоматизации масштабных бизнес-процессов.
Gemini 3 Flash достигла показателя 90,4% в тесте на уровень доктора философии GPQA Diamond и 33,7% у Humanity’s Last Exam, что позволяет ей конкурировать с гораздо более крупными системами. Модель может фокусироваться дольше на сложных задачах, однако тратит в среднем на 30% меньше токенов, чем версия 2.5 Pro для точного выполнения ежедневных запросов.
Также ранее Google расширила экосистему, добавив платформу Opal для создания ИИ-приложений без кода и поддержки документов с NotebookLM.
