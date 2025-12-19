Google представила свою самую быструю ИИ-модель Gemini 3 Flash для работы с фото и видео Сегодня 03:21 — Технологии&Авто

Компания Google представила новую модель искусственного интеллекта Gemini 3 Flash, специализирующуюся на оперативном решении повседневных дел и работе с фото и видео.

Об этом сообщает Google.

Новая версия уже стала основной моделью приложения Gemini и интегрирована в поиск Google. Пользователи могут загружать наброски или видеоролики и получить подробные объяснения или советы.

Среди уникальных возможностей способность генерировать прототипы мобильных приложений на основе только текстового описания.

Модель уже интегрирована в инструментарий таких гигантов как Figma, Cursor, Latitude и JetBrains. Благодаря низкой стоимости (0,5 доллара за 1 млн. входных токенов) и высокой производительности, Flash-версия является идеальным решением для автоматизации масштабных бизнес-процессов.

Gemini 3 Flash достигла показателя 90,4% в тесте на уровень доктора философии GPQA Diamond и 33,7% у Humanity’s Last Exam, что позволяет ей конкурировать с гораздо более крупными системами. Модель может фокусироваться дольше на сложных задачах, однако тратит в среднем на 30% меньше токенов, чем версия 2.5 Pro для точного выполнения ежедневных запросов.

Также ранее Google расширила экосистему, добавив платформу Opal для создания ИИ-приложений без кода и поддержки документов с NotebookLM.

