Google ограничивает бесплатные генерации в Gemini и Nano Banana Сегодня 02:14 — Технологии&Авто

Google ограничивает бесплатные генерации в Gemini и Nano Banana

Google ограничила количество бесплатных генераций своих AI-моделей Nano Banana Pro и Gemini 3 Pro из-за роста нагрузки на инфраструктуру.

Об этом сообщает 9to5Google.

Компания Google обновила правила использования своих AI-моделей и уменьшила количество бесплатных генераций для пользователей без подписки. Как отмечает 9to5Google, модель Nano Banana Pro теперь разрешает только две генерации изображений в день вместо трех, как было раньше. В компании объяснили, что причиной стали высокий спрос и увеличение нагрузки на инфраструктуру.

Обновления коснулись и Gemini 3 Pro. На старте после релиза 18 ноября модель гарантировала 5 бесплатных запросов в день, аналогично предыдущей версии Gemini 2.5 Pro. Теперь Google перевела доступ в категорию базового уровня: количество доступных запросов больше не фиксировано и зависит от загрузки сервисов.

Читайте также Google представила Gemini 3: новое поколение искусственного интеллекта с рекордными возможностями

В компании подчеркивают, что изменения не касаются пользователей платных тарифов:

Google AI Pro — 100 запросов в день;

Google AI Ultra — 500 запросов в день.

Модель Nano Banana, запущенная в конце августа, быстро обрела популярность среди пользователей. Только за две недели через нее создали более 500 млн изображений, а приложение Gemini получило более 23 млн новых пользователей.

Gemini возглавил рейтинг бесплатных приложений Apple в США и Великобритании, оставив позади ChatGPT и другие топовые сервисы, в частности Threads и Temu.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.