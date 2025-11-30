Signal добавляет защищенные резервные копии на iOS Сегодня 03:24 — Технологии&Авто

Signal добавляет защищенные резервные копии на iOS

Signal запустил функцию защищенных резервных копий на iOS, что позволяет сохранять и восстанавливать сообщения в случае потери смартфона.

Об этом компания сообщила в Х.

Бесплатная версия позволяет сохранять до 100 МБ текстовых сообщений и мультимедиа за последние 45 дней.

Для полного резервирования текстов и до 100 ГБ медиа предлагается платный план за $1,99 в месяц.

Функция работает со сквозным шифрованием, как и на Android, где она появилась в сентябре.

Доступ к резервной копии осуществляется через 64-символьный ключ восстановления, генерируемый на устройстве.

Signal подчеркивает, что не сможет помочь пользователям при потере этого ключа.

Как включить резервное копирование в Signal

Включить резервное копирование можно в разделе Settings → Backups, после чего необходимо сохранить ключ восстановления и выбрать тариф — бесплатный или платный.

После этого приложение начнет сохранять историю сообщений и файлы мультимедиа.

Signal также планирует добавить защищенные резервные копии в десктопное приложение и со временем разрешить перенос зашифрованной истории между Android, iOS и десктопом.

