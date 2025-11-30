Signal добавляет защищенные резервные копии на iOS
Signal запустил функцию защищенных резервных копий на iOS, что позволяет сохранять и восстанавливать сообщения в случае потери смартфона.
Об этом компания сообщила в Х.
Бесплатная версия позволяет сохранять до 100 МБ текстовых сообщений и мультимедиа за последние 45 дней.
Для полного резервирования текстов и до 100 ГБ медиа предлагается платный план за $1,99 в месяц.
Функция работает со сквозным шифрованием, как и на Android, где она появилась в сентябре.
Доступ к резервной копии осуществляется через 64-символьный ключ восстановления, генерируемый на устройстве.
Signal подчеркивает, что не сможет помочь пользователям при потере этого ключа.
Как включить резервное копирование в Signal
Включить резервное копирование можно в разделе Settings → Backups, после чего необходимо сохранить ключ восстановления и выбрать тариф — бесплатный или платный.
После этого приложение начнет сохранять историю сообщений и файлы мультимедиа.
Signal также планирует добавить защищенные резервные копии в десктопное приложение и со временем разрешить перенос зашифрованной истории между Android, iOS и десктопом.
