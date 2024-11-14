В Signal упростили функцию запуска групповых видеозвонков — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Signal упростили функцию запуска групповых видеозвонков

Технологии&Авто
35
В Signal упростили функцию запуска групповых видеозвонков
В Signal упростили функцию запуска групповых видеозвонков
Мессенджер Signal внедрил упрощенную функцию запуска групповых видеовызовов, позволяющую пользователям подключаться к разговорам по ссылке, без необходимости создавать отдельный групповой чат для звонка.
Об этом сообщает engadget.
Нововведение позволяет пригласить до 50 человек на видеовстречу, просто отправив им многоразовую ссылку, доступную во вкладке Calls. Это упрощает процесс приглашения, снимая необходимость выбирать контакты по одному. Для ведущих предусмотрена опция модерации — новые участники могут присоединяться только после одобрения.
Компания подчеркивает, что новая функция похожа на аналогичный интерфейс Zoom и ориентирована на пользователей, которые ценят приватность, но требуют удобных инструментов для видеоконференций. Версия Signal для компьютера имеет расширенные возможности удобного использования.
Обновления доступны для устройств на Android, iOS, Windows и macOS. Чтобы новые функции появились, нужно обновить приложение до последней версии.
По материалам:
Букви
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.