В Signal упростили функцию запуска групповых видеозвонков — Finance.ua

В Signal упростили функцию запуска групповых видеозвонков Сегодня 04:08 — Технологии&Авто

В Signal упростили функцию запуска групповых видеозвонков

Мессенджер Signal внедрил упрощенную функцию запуска групповых видеовызовов, позволяющую пользователям подключаться к разговорам по ссылке, без необходимости создавать отдельный групповой чат для звонка.

Об этом сообщает engadget

Нововведение позволяет пригласить до 50 человек на видеовстречу, просто отправив им многоразовую ссылку, доступную во вкладке Calls. Это упрощает процесс приглашения, снимая необходимость выбирать контакты по одному. Для ведущих предусмотрена опция модерации — новые участники могут присоединяться только после одобрения.

Компания подчеркивает, что новая функция похожа на аналогичный интерфейс Zoom и ориентирована на пользователей, которые ценят приватность, но требуют удобных инструментов для видеоконференций. Версия Signal для компьютера имеет расширенные возможности удобного использования.

Обновления доступны для устройств на Android, iOS, Windows и macOS. Чтобы новые функции появились, нужно обновить приложение до последней версии.

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