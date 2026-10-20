Скрученный пробег и скрытые ДТП: украинский рынок подержанных авто стал наименее прозрачным в Европе

Покупка подержанного автомобиля может обернуться значительно большими затратами, чем ожидает покупатель. За привлекательным видом машины иногда скрываются последствия аварий, а показатели одометра не всегда соответствуют реальному пробегу. В Украине эти риски остаются особенно высокими, хотя по одному из показателей ситуация постепенно улучшается.

Украина второй раз подряд заняла последнее место в рейтинге. Об этом говорится в ежегодном исследовании компании по обработке автомобильных данных carVertical , которая оценила прозрачность рынков подержанных автомобилей в 23 европейских странах.

Более половины проверенных авто имеют повреждения

В 2026 году 56% проверенных в Украине автомобилей получили зафиксированные повреждения. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составил 54,7%.

В то же время возросла и средняя стоимость таких повреждений. Если в предыдущем исследовании она равнялась 3550 евро , то в этом году достигла 4166 евро.

таких повреждений. Если в предыдущем исследовании она равнялась , то в этом году достигла 4166 евро. Другая тенденция касается манипуляций с пробегом. Средний показатель скрученного пробега уменьшился с 92 393 км в 2025 году до 85275 км в 2026-м. Это сокращение на 7,7%.

Также снизилась доля автомобилей, у которых были обнаружены манипуляции с одометром: с 9,5% до 7,7%.

Несмотря на положительные изменения, проблема недостоверной информации об истории машин остается актуальной. Из-за скрытого пробега покупатели могут переплачивать за автомобиль, а неизвестные последствия аварий создают дополнительные риски во время эксплуатации.

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«Водители до сих пор не имеют достаточно информации о том, во сколько им действительно обходятся махинации с одометром. Скрученный показатель пробега не только вводит покупателя в заблуждение, но и завышает стоимость, которую он платит за автомобиль, который действительно должен стоить меньше. То же касается и повреждений. Часть поврежденных транспортных средств и масштаб этих повреждений свидетельствуют о реальном уровне безопасности автомобиля, поэтому доступ к таким данным — это не только финансовый интерес, но и вопросы физической безопасности людей, ежедневно управляющих этими машинами», — отмечает аналитик carVertical Рамунас Плеткус.

В чем проблема рынка Украины

Еще одна особенность украинского рынка — значительная доля машин, ввезенных из-за границы.

В 2026 году на импортируемые автомобили приходилось 76,3% всех проверенных в Украине транспортных средств. Годом ранее показатель составил 78,4%. Несмотря на небольшое сокращение, Украина остается лидером среди исследованных стран по доле импортируемых машин.

Средний возраст проверенных автомобилей за год не изменился — 10,6 года.

Значительная зависимость от импорта затрудняет проверку истории автомобилей. Сведения об авариях, пробеге и предыдущих владельцах могут храниться в реестрах других стран и быть недоступными покупателям в Украине.

Покупатели не всегда могут получить полные данные об автомобилях, ранее эксплуатировавшихся в Германии, Бельгии, Италии и других странах Западной Европы. Информация остается в государственных или частных реестрах и не всегда доступна после ввоза машины в другую страну. Это создает условия, при которых скрыть реальное состояние автомобиля становится проще, а проверить его историю — сложнее.

Рейтинг прозрачности

Лидером по уровню прозрачности рынка подержанных автомобилей стала Великобритания, сохранившая первое место среди 23 исследованных стран. Здесь только 2,4% проверенных автомобилей были импортированы, а случаи скручивания пробега обнаружили у 4% машин.

В пятерку самых прозрачных рынков также вошли:

Германия — второе место;

Швейцария — третье место;

Финляндия — четвертое место;

Франция — пятое место.

По оценке аналитиков carVertical, страны с высокими позициями в рейтинге имеют несколько общих черт: меньше зависят от импорта подержанных автомобилей, имеют более сильную экономику и обеспечивают лучший доступ к информации о транспортных средствах. Это дает покупателям больше возможностей проверить историю автомобиля перед покупкой и снижает риски, связанные с недостоверными данными.

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Зато наиболее рискованные рынки подержанных авто — это Украина, Болгария и Латвия, которые заняли три последних места в рейтинге прозрачности.

Украина остается на последней позиции с 2024 года. Основными проблемами является высокая доля импортируемых автомобилей и распространенность машин с зафиксированными повреждениями.

В Болгарии, также принадлежащей к наименее прозрачным рынкам, скрученный пробег обнаружили у 10,4% проверенных автомобилей, а повреждения — у 42,8%.

Латвия заняла третье место с конца. Там 69,8% проверенных машин были импортированы, а 58,5% имели зафиксированные повреждения.