OpenAI разрабатывает гуманоидного робота

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и его команда работают над еще одним амбициозным проектом — человекоподобным роботом.

В подкасте Sources Альтман объяснил, что выбор человеческой формы вполне логичен, поскольку «мир в значительной степени спроектирован под людей». Дверь, клавиатура, инструменты и рабочие места рассчитаны на определенный тип тела, поэтому робот, который должен передвигаться и работать в этих же пространствах, должен иметь схожую форму, пишет Engadget.

На прямой вопрос, действительно ли OpenAI строит такого робота, Альтман ответил лаконично: «Создадим».

В то же время руководитель компании отметил, что детали физического вида устройства являются второстепенными. Гораздо более сложная задача — разработать «мозг», который заставит робота эффективно работать. Дать машине две руки и две ноги — мало, если она не понимает, что с ними делать.

Демонстрация в 2027 году

Проект пока далек от стадии коммерческого продукта. В комментарии изданию Fortune Альтман отметил: «Думаю, у нас будет крутая демонстрация в 2027 году… Но я не думаю, что роботы будут ходить по улицам еще несколько лет после этого».

Несмотря на то, что до появления домашних роботов-помощников еще далеко, OpenAI уже сформулировала первоочередные цели. Согласно вакансиям компании, краткосрочная задача OpenAI — создать работу общего назначения, которое будет помогать квалифицированным рабочим в строительстве инфраструктуры. Долгосрочная же цель состоит в разработке персонального робота для выполнения более широкого спектра бытовых и профессиональных задач.

Почему разработка «мозга» так сложна

Действительно, функциональный гуманоид должен не просто выполнять команды, но и анализировать окружение через камеры и датчики, адаптировать свои действия и исправлять ошибки в режиме реального времени. Например, чтобы просто поднять чашку, робот должен идентифицировать ее, найти ручку, рассчитать силу сцепления и правильно рассчитать усилия для подъема, чтобы не разлить содержимое.

Для решения этих задач OpenAI уже активно нанимает специалистов. Сейчас на странице карьеры компании открыто 27 вакансий в направлении роботизации — от управления движениями и контроля приводов до разработки инфраструктуры машинного обучения для физического ИИ.

Железо также имеет значение

Хотя Альтман смещает фокус на интеллект, OpenAI не пренебрегает и аппаратной частью. Компания работает над собственными электромеханическими приводами (двигателями, трансмиссиями и сенсорными системами), а также ищет специалистов по производству и цепи поставок для будущего масштабирования.

OpenAI выходит на рынок, где уже есть сильные игроки: Tesla годами совершенствует свою работу Optimus, а китайская XPENG недавно продемонстрировала гуманоида IRON, самостоятельно сошедшего с конвейера после сборки.