Volkswagen выпустила более доступную версию ID. Cross

Volkswagen предложила новую базовую комплектацию Trend для электрического кроссовера ID.Cross. В Германии модель теперь стоит от 27 995 евро. Чтобы снизить цену, производитель установил в начальную версию аккумулятор меньшей емкости и двигатель с более умеренной мощностью.

Три варианта мощности

В версии Trend электрокроссовер оснащен аккумулятором на 37 кВт·ч и электродвигателем мощностью 85 кВт (116 л. с.). Также покупателям доступна модификация с двигателем на 99 кВт (135 л. с.). Максимальная скорость обоих вариантов составляет 160 км/ч.

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По циклу WLTP автомобиль может проехать до 324 км на одном заряде. Фактический запас хода зависит от температуры, скорости и дорожных условий.

Базовый аккумулятор поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 90 кВт, а большая батарея — до 105 кВт. Зарядка с 10% до 80% занимает примерно 27 минут в версии LFP и 24 минуты с аккумулятором NMC. Для домашних и общественных зарядных станций переменного тока предусмотрена мощность до 11 кВт.

Сколько стоит Volkswagen ID. Cross

Раньше первоначальная стоимость Volkswagen ID. Cross превышала €35 тысяч. Новая комплектация Trend снизила порог входа в модель, однако имеет более скромное оснащение по сравнению с более дорогими версиями.

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Перед покупкой следует учесть список оборудования и характеристики батареи. Запаса хода до 324 км за WLTP может хватать для ежедневных городских поездок, тогда как для частых дальних маршрутов более практичной может быть модификация с большей батареей.