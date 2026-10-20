Volkswagen выпустила более доступную версию ID. Cross
Volkswagen предложила новую базовую комплектацию Trend для электрического кроссовера ID.Cross. В Германии модель теперь стоит от 27 995 евро. Чтобы снизить цену, производитель установил в начальную версию аккумулятор меньшей емкости и двигатель с более умеренной мощностью.
Три варианта мощности
В версии Trend электрокроссовер оснащен аккумулятором на 37 кВт·ч и электродвигателем мощностью 85 кВт (116 л. с.). Также покупателям доступна модификация с двигателем на 99 кВт (135 л. с.). Максимальная скорость обоих вариантов составляет 160 км/ч.
По циклу WLTP автомобиль может проехать до 324 км на одном заряде. Фактический запас хода зависит от температуры, скорости и дорожных условий.
Базовый аккумулятор поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 90 кВт, а большая батарея — до 105 кВт. Зарядка с 10% до 80% занимает примерно 27 минут в версии LFP и 24 минуты с аккумулятором NMC. Для домашних и общественных зарядных станций переменного тока предусмотрена мощность до 11 кВт.
Сколько стоит Volkswagen ID. Cross
Раньше первоначальная стоимость Volkswagen ID. Cross превышала €35 тысяч. Новая комплектация Trend снизила порог входа в модель, однако имеет более скромное оснащение по сравнению с более дорогими версиями.
Перед покупкой следует учесть список оборудования и характеристики батареи. Запаса хода до 324 км за WLTP может хватать для ежедневных городских поездок, тогда как для частых дальних маршрутов более практичной может быть модификация с большей батареей.
Volkswagen ID. Cross Trend можно конфигурировать на немецком сайте производителя. Цена базовой версии составляет €27 995.
Поделиться новостью
Также по теме
Первый громкий крах ИИ-стартапа. Почему Character. ai продают
Как подготовить автомобиль к зиме: 10 важных пунктов для водителей
OpenAI разрабатывает гуманоидного робота
Первый складной iPhone раскупили за несколько часов после старта продаж
Сколько уплатили в бюджет владельцы элитных авто
Мир недооценивает опасности от искусственного интеллекта — МВФ