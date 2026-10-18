Volkswagen показал роскошный кроссовер за адекватные деньги (фото)

Немецкий автогигант официально запустил на китайском рынке новый крупный гибридный внедорожник ID. Era 8X по цене от 33 900 долларов. Новинка разработана совместно с местным партнером SAIC и кардинально отличается от привычных нам Tiguan или Touareg. Автомобиль получил футуристический дизайн и передовые технологии.

Об этом сообщает издание Carscoops.

Техника и впечатляющий запас хода

Модель ID. Era 8X построена на современной 800-вольтной архитектуре и предлагается исключительно как электромобиль с увеличенным запасом хода (EREV).

Под капотом работает 1,5-литровый турбомотор на 141 лошадиную силу, которые не крутит колеса, а выполняет роль генератора для батареи.

Покупателям предлагают два варианта аккумулятора. Базовая литий-ионная батарея на 51,1 кВт-ч обеспечивает 373 километра чисто электрического пробега, а топовая на 65,2 кВт-ч позволяет проехать на электротяге до 451 километра.

Если учитывать полный бак горючего и заряженную батарею, общий запас хода базовой версии достигает 1567 километров. Модификации постарше способны преодолеть без дозаправки фантастические 1602 км.

Volkswagen ID. Era 8X

Цены удивляют

Самое интересное в этой истории — прайс-лист, который смотрится очень привлекательно даже по меркам китайского рынка. Базовая заднеприводная версия Pro с двигателем на 295 сил стартует от 33 900 долларов.

Полноприводный вариант Max с двумя моторами общей мощностью 496 лошадок обойдется в 37 300 долларов.

Базовая версия Pro стартует от 33 900 долларов

Топовые комплектации с большей батареей стоят от 40 300 до 43 300 долларов, но сейчас производитель предлагает временную скидку, которая делает машину еще на три тысячи дешевле.

За эти деньги водитель получает не только мощность, но роскошный салон с двумя 15,6-дюймовыми дисплеями, проекционным экраном и беспроводными зарядками.

Кроме того, все автомобили штатно оснащены продвинутым автопилотом от Momenta с лидером и 26 сенсорами.

Приедет ли новинка в Европу

Volkswagen официально не подтверждает планы экспорта ID. Era 8X на другие рынки.

Однако компания уже ведет исследования, чтобы выяснить, выгодно ли продавать свои китайские модели в Европе.

Все авто штатно оснащены продвинутым автопилотом