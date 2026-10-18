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Google представила Fitbit Edge, фитнес-трекер с OLED-экраном и сменной батареей

Технологии&Авто
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Fitbit Edge
Fitbit Edge
Google представила Fitbit Edge — новый фитнес-трекер с ярким OLED-дисплеем, встроенным GPS и автономностью до недели. Устройство получило физическую кнопку сбоку, поддержку Google Maps и сменный аккумулятор, а его цена составляет $179,99.
Об этом говорится в сообщении компании.
Fitbit Edge позиционируется как промежуточный вариант между компактным трекером Fitbit Air без экрана и полноценными смарт-часами Google Pixel Watch. Новинка должна сочетать простоту фитнес-браслета с некоторыми возможностями умных часов.

Яркий дисплей и физическая кнопка

Одной из главных особенностей Fitbit Edge стал гибридный OLED-дисплей, который Google называет самым большим и ярким экраном среди своих фитнес-трекеров.
По сравнению с предыдущими моделями Fitbit, площадь просмотра выросла на 46%, а дисплей рассчитан на комфортное использование даже под прямыми солнечными лучами.
Fitbit Edge
Fitbit Edge
Интерфейс построен вокруг карт Tiles. Хотя устройство не работает на полноценной Wear OS, оно поддерживает управление вызовами и уведомлениями, а также Google Maps.
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Благодаря этому Fitbit Edge предлагает больше возможностей, чем обычный фитнес-браслет.
Корпус толщиной 11,5 мм имеет металлические элементы, сбоку расположена физическая кнопка. Она позволяет управлять устройством без постоянного использования сенсорного экрана.

GPS, автоматическое распознавание тренировок и другие функции

Fitbit Edge получил встроенный GPS, которого нет у Fitbit Air. Поэтому пользователи смогут записывать маршруты, скорость и дистанцию ​​во время бега, езды на велосипеде, плавание и походы без необходимости полагаться на GPS смартфона.
Трекер также автоматически распознает до 100 типов физической активности. Эта функция впоследствии появится и у Fitbit Air.
Fitbit Edge получил встроенный GPS
Fitbit Edge получил встроенный GPS
Среди других возможностей — мониторинг сна, отслеживание менструального цикла, электрокардиограмма и инструменты Google Health, в частности функции Health Guardian для наблюдения за показателями здоровья.
Устройство также поддерживает ИИ-тренера, который помогает анализировать активность и давать рекомендации по тренировкам.

До недели работы и сменный аккумулятор

По заявлению Google, Fitbit Edge работает до 7 дней на одном заряде. Полная зарядка занимает около 90 минут.
Отдельным преимуществом стала сменная батарея. Ее можно заменить после износа, что потенциально продлевает срок службы устройства и уменьшает потребность покупать новый трекер из-за деградации аккумулятора.
Ремешки Fitbit Edge можно менять
Ремешки Fitbit Edge можно менять
Как и в других моделях Fitbit, ремешки можно менять. Google предлагает спортивный вариант Active Sport, гибкий Performance Loop с микрорегулировкой и металлический браслет Metal Links.
Google Fitbit Edge стоит $179,99 в США и £159,99 в Великобритании.
По материалам:
ITC.ua
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