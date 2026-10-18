Google представила Fitbit Edge, фитнес-трекер с OLED-экраном и сменной батареей

Google представила Fitbit Edge — новый фитнес-трекер с ярким OLED-дисплеем, встроенным GPS и автономностью до недели. Устройство получило физическую кнопку сбоку, поддержку Google Maps и сменный аккумулятор, а его цена составляет $179,99.

Об этом говорится в сообщении компании.

Fitbit Edge позиционируется как промежуточный вариант между компактным трекером Fitbit Air без экрана и полноценными смарт-часами Google Pixel Watch. Новинка должна сочетать простоту фитнес-браслета с некоторыми возможностями умных часов.

Яркий дисплей и физическая кнопка

Одной из главных особенностей Fitbit Edge стал гибридный OLED-дисплей, который Google называет самым большим и ярким экраном среди своих фитнес-трекеров.

По сравнению с предыдущими моделями Fitbit, площадь просмотра выросла на 46%, а дисплей рассчитан на комфортное использование даже под прямыми солнечными лучами.

Fitbit Edge

Интерфейс построен вокруг карт Tiles. Хотя устройство не работает на полноценной Wear OS, оно поддерживает управление вызовами и уведомлениями, а также Google Maps.

Благодаря этому Fitbit Edge предлагает больше возможностей, чем обычный фитнес-браслет.

Корпус толщиной 11,5 мм имеет металлические элементы, сбоку расположена физическая кнопка. Она позволяет управлять устройством без постоянного использования сенсорного экрана.

GPS, автоматическое распознавание тренировок и другие функции

Fitbit Edge получил встроенный GPS, которого нет у Fitbit Air. Поэтому пользователи смогут записывать маршруты, скорость и дистанцию ​​во время бега, езды на велосипеде, плавание и походы без необходимости полагаться на GPS смартфона.

Трекер также автоматически распознает до 100 типов физической активности. Эта функция впоследствии появится и у Fitbit Air.

Fitbit Edge получил встроенный GPS

Среди других возможностей — мониторинг сна, отслеживание менструального цикла, электрокардиограмма и инструменты Google Health, в частности функции Health Guardian для наблюдения за показателями здоровья.

Устройство также поддерживает ИИ-тренера, который помогает анализировать активность и давать рекомендации по тренировкам.

До недели работы и сменный аккумулятор

По заявлению Google, Fitbit Edge работает до 7 дней на одном заряде. Полная зарядка занимает около 90 минут.

Отдельным преимуществом стала сменная батарея. Ее можно заменить после износа, что потенциально продлевает срок службы устройства и уменьшает потребность покупать новый трекер из-за деградации аккумулятора.

Ремешки Fitbit Edge можно менять

Как и в других моделях Fitbit, ремешки можно менять. Google предлагает спортивный вариант Active Sport, гибкий Performance Loop с микрорегулировкой и металлический браслет Metal Links.