Amazon представил несколько новых ИИ-гаджетов

Американская компания Amazon представила два новых устройства серии Bee с искусственным интеллектом.

Об этом сообщает CNBC.

Одно из новых устройств — Bee Frontier. Это усовершенствованная версия существующего устройства от Amazon, которое можно носить на запястье или прикреплять к одежде.

Bee Frontier

Как и предыдущие версии серии Bee Frontier работает до семи дней без подзарядки. Его цена составляет 75 долларов США, в то время как предыдущая модель стоила 50 долларов США.

Компания Amazon также представила устройство Bee Eclipse стоимостью 100 долларов США.

Оно работает так же, как и другие устройства линейки Bee, но вместо того чтобы его носить на себе, этот гаджет размером с кредитную карту крепится с помощью магнита к задней панели смартфона.

Bee Eclipse

Bee Frontier поступил в продажу в четверг, 15 октября, в то время как Bee Eclipse «появится скоро».

В июле 2025 года компания Amazon приобрела стартап Bee из Сан-Франциско, известный своим браслетом, который постоянно «слушает» окружающие звуки.