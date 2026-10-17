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Amazon представил несколько новых ИИ-гаджетов

Технологии&Авто
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Amazon
Amazon
Американская компания Amazon представила два новых устройства серии Bee с искусственным интеллектом.
Об этом сообщает CNBC.
Одно из новых устройств — Bee Frontier. Это усовершенствованная версия существующего устройства от Amazon, которое можно носить на запястье или прикреплять к одежде.
Bee Frontier
Bee Frontier
Как и предыдущие версии серии Bee Frontier работает до семи дней без подзарядки. Его цена составляет 75 долларов США, в то время как предыдущая модель стоила 50 долларов США.
Компания Amazon также представила устройство Bee Eclipse стоимостью 100 долларов США.
Оно работает так же, как и другие устройства линейки Bee, но вместо того чтобы его носить на себе, этот гаджет размером с кредитную карту крепится с помощью магнита к задней панели смартфона.
Bee Eclipse
Bee Eclipse
Bee Frontier поступил в продажу в четверг, 15 октября, в то время как Bee Eclipse «появится скоро».
В июле 2025 года компания Amazon приобрела стартап Bee из Сан-Франциско, известный своим браслетом, который постоянно «слушает» окружающие звуки.
Браслеты Bee снабжены искусственным интеллектом и микрофонами, способными записывать, расшифровывать и анализировать разговоры.
По материалам:
Укрінформ
ИИAmazon
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