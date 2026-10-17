0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Hyundai представила обновленный Bayon с новой гибридной версией (фото)

Технологии&Авто
123
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Впервые в истории модели появилась гибридная силовая установка
Впервые в истории модели появилась гибридная силовая установка, Фото: Hyundai
Южнокорейская компания Hyundai представила новое поколение компактного кроссовера Bayon на Парижском автосалоне. Модель получила полностью обновленный дизайн, модернизированный салон и расширенную линейку силовых установок, в которую впервые войдет полноценная гибридная версия. В Европе новинка появится в дилерских центрах в начале 2027 года.
Об этом пишет «Корреспондент».
Новый Bayon существенно отличается от предшественника, представленного в 2021 году.
Дизайн автомобиля был разработан в соответствии со стилистической концепцией Art of Steel, которую также используют в новом поколении Hyundai Tucson.
Передняя часть кроссовера получила дневные ходовые огни характерной формы, напоминающие хоккейные клюшки, поднятую линию капота и массивные колесные арки.
На задней части авто написали название модели
На задней части авто написали название модели
На задней части название модели написали заглавными буквами под эмблемой Hyundai. Благодаря этим изменениям автомобиль выглядит более выразительно и массивно по сравнению с предыдущим поколением.
Впервые для Bayon будет предложено спортивное исполнение N Line. Оно подразумевает специальный обвес кузова, 18-дюймовые колесные диски и два патрубка выхлопной системы. В интерьере такой версии появятся красная отделка швов и металлические накладки на педали.
Место для вашей рекламы
Салон Hyundai Bayon
Салон Hyundai Bayon
Габариты кузова в материале не уточняются, однако колесная база увеличилась на 20 мм и теперь составляет 2600 мм, что должно обеспечить большее пространство в салоне.
Среди доступного оборудования — два дисплея диагональю 12,3 дюйма каждый, камеры кругового обзора, вентиляция сидений и панорамная крыша.
Hyundai Bayon
Hyundai Bayon
Несмотря на более внедорожный облик, все версии Bayon будут иметь передний привод. Полноприводной модификации не будет.
Базовым двигателем станет трехцилиндровый турбированный бензиновый агрегат T-GDI объемом 1,0 л мощностью 90 л. с. Его можно будет соединить с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач или семиступенчатой ​​роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.
В интерьере Hyundai Bayon появятся красная отделка швов
В интерьере Hyundai Bayon появятся красная отделка швов
Также предложат более мощную версию этого двигателя, которая развивает 115 л. с. и доступна с теми же типами трансмиссий. По данным производителя, разгон от 0 до 100 км/ч в таком исполнении занимает 10,8 секунд против 14,1 секунд в базовой модификации.
Главным техническим новшеством станет гибридная силовая установка 1.6 HEV мощностью 138 л. с. Она будет работать исключительно в паре с шестиступенчатой ​​роботизированной коробкой с двойным сцеплением.
Салон Hyundai Bayon
Салон Hyundai Bayon
Водитель сможет менять уровень рекуперативного торможения с помощью подрулевых лепестков. Система позволяет регулировать интенсивность замедления автомобиля при возврате энергии в аккумулятор.
В то же время гибридное оборудование будет занимать часть багажного отделения, поэтому его объем может быть меньше, чем у бензиновых модификаций.
Массу автомобиля и динамические характеристики гибридной версии Hyundai пока не обнародовали.
Продажи нового Bayon в Европе должны начаться в начале 2027 года.
По материалам:
Корреспондент.net
АвтоГибрид
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems