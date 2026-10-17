Hyundai представила обновленный Bayon с новой гибридной версией (фото)

Южнокорейская компания Hyundai представила новое поколение компактного кроссовера Bayon на Парижском автосалоне. Модель получила полностью обновленный дизайн, модернизированный салон и расширенную линейку силовых установок, в которую впервые войдет полноценная гибридная версия. В Европе новинка появится в дилерских центрах в начале 2027 года.

Об этом пишет «Корреспондент».

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Новый Bayon существенно отличается от предшественника, представленного в 2021 году.

Дизайн автомобиля был разработан в соответствии со стилистической концепцией Art of Steel, которую также используют в новом поколении Hyundai Tucson.

Передняя часть кроссовера получила дневные ходовые огни характерной формы, напоминающие хоккейные клюшки, поднятую линию капота и массивные колесные арки.

На задней части авто написали название модели

На задней части название модели написали заглавными буквами под эмблемой Hyundai. Благодаря этим изменениям автомобиль выглядит более выразительно и массивно по сравнению с предыдущим поколением.

Впервые для Bayon будет предложено спортивное исполнение N Line. Оно подразумевает специальный обвес кузова, 18-дюймовые колесные диски и два патрубка выхлопной системы. В интерьере такой версии появятся красная отделка швов и металлические накладки на педали.

Салон Hyundai Bayon

Габариты кузова в материале не уточняются, однако колесная база увеличилась на 20 мм и теперь составляет 2600 мм, что должно обеспечить большее пространство в салоне.

Среди доступного оборудования — два дисплея диагональю 12,3 дюйма каждый, камеры кругового обзора, вентиляция сидений и панорамная крыша.

Hyundai Bayon

Несмотря на более внедорожный облик, все версии Bayon будут иметь передний привод. Полноприводной модификации не будет.

Базовым двигателем станет трехцилиндровый турбированный бензиновый агрегат T-GDI объемом 1,0 л мощностью 90 л. с. Его можно будет соединить с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач или семиступенчатой ​​роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.

В интерьере Hyundai Bayon появятся красная отделка швов

Также предложат более мощную версию этого двигателя, которая развивает 115 л. с. и доступна с теми же типами трансмиссий. По данным производителя, разгон от 0 до 100 км/ч в таком исполнении занимает 10,8 секунд против 14,1 секунд в базовой модификации.

Главным техническим новшеством станет гибридная силовая установка 1.6 HEV мощностью 138 л. с. Она будет работать исключительно в паре с шестиступенчатой ​​роботизированной коробкой с двойным сцеплением.

Салон Hyundai Bayon

Водитель сможет менять уровень рекуперативного торможения с помощью подрулевых лепестков. Система позволяет регулировать интенсивность замедления автомобиля при возврате энергии в аккумулятор.

В то же время гибридное оборудование будет занимать часть багажного отделения, поэтому его объем может быть меньше, чем у бензиновых модификаций.

Массу автомобиля и динамические характеристики гибридной версии Hyundai пока не обнародовали.