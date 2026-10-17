Бум ИИ меняет мировой рынок долгов: компании занимают триллионы долларов, несмотря на высокие ставки

Технологические компании, инвестирующие в развитие искусственного интеллекта, меняют правила мирового долгового рынка. Несмотря на удорожание кредитования, они увеличивают выпуск облигаций для финансирования дата-центров и закупки чипов. В 2026 году объем размещения корпоративных облигаций в США уже достиг 1,69 трлн долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным агентства, это примерно на 30% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время, средняя доходность облигаций выросла на 1,2 процентного пункта, достигнув 5,97%.

Обычно более дорогие заимствования сдерживают компании, однако стремительное развитие ИИ нарушило эту закономерность.

Технологические гиганты рассчитывают на значительные будущие доходы от искусственного интеллекта. В частности, OpenAI ожидает, что к концу года ее годовой доход может достигнуть не менее 70 млрд долларов.

В то же время инвесторы опасаются, что рынку будет сложно поглотить такое количество новых долговых обязательств.

Технологические компании готовят новые многомиллиардные заимствования

По информации Bloomberg, SpaceX Илона Маска ведет переговоры по привлечению 40 млрд долларов для закупки чипов Nvidia.

Между тем, Broadcom работает над финансированием ИИ-чипов для OpenAI и привлечением около 60 млрд долларов для проектов Anthropic и других компаний.

«Ожидается, что капитальные расходы гиперскейлеров в следующем году составят около 1 триллиона долларов, а это значит, что выпуск облигаций искусственного интеллекта не замедлится, несмотря на условия более высоких ставок», — заявил представитель Barclays Скотт Шульте.

Эксперты предупреждают, что масштабные заимствования технологических компаний могут увеличить стоимость финансирования для других предприятий.