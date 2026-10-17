Спрос на электромобили в Украине сократился вдвое: самые популярные модели сентября

В сентябре украинцы приобрели около 4,6 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению с сентябрем 2025 года спрос на электрокары уменьшился вдвое.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Какие электрокары выбирали украинцы в сентябре

Большинство приобретенных в сентябре электромобилей были легковыми — 4 349 авто. Из них 448 были новыми, что на 80% меньше, чем годом ранее. Еще 3901 авто — подержанными (-42%).

Среди 222 зарегистрированных коммерческих электромобилей новыми были только 10. Для сравнения, в сентябре прошлого года из 223 таких авто 46 были новыми.

Самым популярным новым электрокаром стал BYD Sea Lion 06 EV. В сентябре украинцы приобрели 109 таких авто.

BYD Sea Lion 06 EV

ТОП-5 новых электрокаров:

BYD Sea Lion 06 EV — 109 авто; Volkswagen ID. Unyx — 35 авто; Zeekr 7X — 33 авто; Zeekr 001 — 27 авто; BYD Sea Lion 05 EV — 24 авто.

Среди импортируемых электромобилей с пробегом первое место заняла Tesla Model Y.

Tesla Model Y.

В пятерку самых популярных подержанных моделей также вошли: