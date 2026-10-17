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Спрос на электромобили в Украине сократился вдвое: самые популярные модели сентября

Технологии&Авто
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Самые популярные электромобили сентября
Самые популярные электромобили сентября, Фото: magnific
В сентябре украинцы приобрели около 4,6 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению с сентябрем 2025 года спрос на электрокары уменьшился вдвое.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Какие электрокары выбирали украинцы в сентябре

Большинство приобретенных в сентябре электромобилей были легковыми — 4 349 авто. Из них 448 были новыми, что на 80% меньше, чем годом ранее. Еще 3901 авто — подержанными (-42%).
Среди 222 зарегистрированных коммерческих электромобилей новыми были только 10. Для сравнения, в сентябре прошлого года из 223 таких авто 46 были новыми.
Самым популярным новым электрокаром стал BYD Sea Lion 06 EV. В сентябре украинцы приобрели 109 таких авто.
BYD Sea Lion 06 EV
BYD Sea Lion 06 EV
ТОП-5 новых электрокаров:
  1. BYD Sea Lion 06 EV — 109 авто;
  2. Volkswagen ID. Unyx — 35 авто;
  3. Zeekr 7X — 33 авто;
  4. Zeekr 001 — 27 авто;
  5. BYD Sea Lion 05 EV — 24 авто.
Среди импортируемых электромобилей с пробегом первое место заняла Tesla Model Y.
Tesla Model Y.
Tesla Model Y.
В пятерку самых популярных подержанных моделей также вошли:
  1. Tesla Model Y — 512 авто;
  2. Nissan Leaf — 484 авто;
  3. Tesla Model 3 — 468 авто;
  4. Chevrolet Bolt — 200 авто;
  5. Renault Zoe — 167 авто.
По материалам:
Finance.ua
АвтоЭлектромобилиАвторынок Украины
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