Спрос на электромобили в Украине сократился вдвое: самые популярные модели сентября
Какие электрокары выбирали украинцы в сентябре
- BYD Sea Lion 06 EV — 109 авто;
- Volkswagen ID. Unyx — 35 авто;
- Zeekr 7X — 33 авто;
- Zeekr 001 — 27 авто;
- BYD Sea Lion 05 EV — 24 авто.
- Tesla Model Y — 512 авто;
- Nissan Leaf — 484 авто;
- Tesla Model 3 — 468 авто;
- Chevrolet Bolt — 200 авто;
- Renault Zoe — 167 авто.
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