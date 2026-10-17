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Anker представила зарядную станцию ​​SOLIX S5000

Технологии&Авто
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Anker выпустила новую зарядную станцию
Anker выпустила новую зарядную станцию
Зарядная станция Anker SOLIX S5000 предлагает 4500 Вт номинальной мощности и 8000 Вт пиковой, чего фактически должно хватить для любой домашней техники. Станция на 5024 Вт·ч и весом 44 кг на 28% легче и на 45% меньше аналогов конкурентов.
Об этом сообщает «Anker».
SOLIX S5000 обеспечивает напряжение как 120 В, так и 240 В. Функция источника бесперебойного питания обеспечивает переключение нагрузки из сети на внутреннюю батарею за 10 мс.
SOLIX S5000 обеспечивает напряжение как 120 В, так и 240 В
SOLIX S5000 обеспечивает напряжение как 120 В, так и 240 В
Станция полностью заряжается от источника 240 В всего за 99 минут. Она поддерживает до 10 000 циклов зарядки и имеет срок службы 15 лет.
Станция полностью заряжается от источника 240 В всего за 99 минут
Станция полностью заряжается от источника 240 В всего за 99 минут
Применяемая технология Anker OptiSave 2.0 обеспечивает эффективность до 96% с небольшой нагрузкой (до 1000 Вт). Станция поддерживает расширение до 30 кВт·ч.
Станция на 45% меньше аналогов конкурентов
Станция на 45% меньше аналогов конкурентов
Новинка поступит в продажу 27 октября. Рекомендованная розничная цена Anker SOLIX S5000 установлена ​​на уровне $3599,99, но первые покупатели смогут приобрести станцию ​​за $2499,99.
Для покупок, совершенных между 27 октября и 9 ноября, Anker предложит бонусы в размере $699, включающий двухлетнюю расширенную гарантию и кабель для зарядки постоянным током для использования с Anker SOLIX Smart Generator.
По материалам:
mezha.media
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