Anker представила зарядную станцию ​​SOLIX S5000

Зарядная станция Anker SOLIX S5000 предлагает 4500 Вт номинальной мощности и 8000 Вт пиковой, чего фактически должно хватить для любой домашней техники. Станция на 5024 Вт·ч и весом 44 кг на 28% легче и на 45% меньше аналогов конкурентов.

Об этом сообщает «Anker».

SOLIX S5000 обеспечивает напряжение как 120 В, так и 240 В. Функция источника бесперебойного питания обеспечивает переключение нагрузки из сети на внутреннюю батарею за 10 мс.

SOLIX S5000 обеспечивает напряжение как 120 В, так и 240 В

Станция полностью заряжается от источника 240 В всего за 99 минут. Она поддерживает до 10 000 циклов зарядки и имеет срок службы 15 лет.

Станция полностью заряжается от источника 240 В всего за 99 минут

Применяемая технология Anker OptiSave 2.0 обеспечивает эффективность до 96% с небольшой нагрузкой (до 1000 Вт). Станция поддерживает расширение до 30 кВт·ч.

Станция на 45% меньше аналогов конкурентов

Новинка поступит в продажу 27 октября. Рекомендованная розничная цена Anker SOLIX S5000 установлена ​​на уровне $3599,99, но первые покупатели смогут приобрести станцию ​​за $2499,99.