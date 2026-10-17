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BYD выпускает новый Tang третьего поколения (фото)

Технологии&Авто
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Новый BYD Tang: 850 км, зарядка за 5 минут и два огромных дисплея
Новый BYD Tang: 850 км, зарядка за 5 минут и два огромных дисплея
BYD поделилась подробностями относительно нового Tang третьего поколения — пятиместного электрического кроссовера с дизайном в стиле космического корабля. Модель получила два больших дисплея, кресла с углом наклона до 130 градусов и новую батарею Blade 2.0, которая поддерживает сверхбыструю зарядку.
Об этом пишет electrek.

Что известно о BYD Tang

По словам Лу Тяня, генерального менеджера серии Dynasty, дизайн интерьера BYD Tang вдохновлен панелями управления космическими кораблями из научно-фантастических фильмов.
В центре внимания — два больших дисплея. Панорамный экран диагональю 30 дюймов занимает значительную часть передней панели, а интегрированный дисплей на 35,4 дюйма заменяет традиционную приборную панель и проекционный дисплей.
Салон BYD Tang третьего поколения
Салон BYD Tang третьего поколения
Покупатели смогут выбрать один из двух цветов: Dune Beige или Amber Brown.
Электрический SUV имеет пять мест, а пассажирам второго ряда доступно более 1000 мм пространства для ног. Кресла могут отклоняться назад под углом до 130 градусов.
Также модель получит кресла второго ряда с конструкцией, которую BYD описывает как «невесомую».
Кресла могут отклоняться назад под углом до 130 градусов
Кресла могут отклоняться назад под углом до 130 градусов
BYD Tang третьего поколения использует аккумулятор Blade Battery 2.0 и технологию Flash Charging. При нормальной температуре система позволяет зарядить батарею с 10% до 70% за 5 минут, а до 97% за 9 минут.
Производитель предложит два варианта батареи емкостью 88,682 и 105,792 кВт·ч. В зависимости от конфигурации, запас хода составит 730, 830 или 850 км по циклу CLTC.
Длина BYD Tang составляет 5045 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1760 мм. Колесная база достигает 2950 мм.
BYD Tang третьего поколения
BYD Tang третьего поколения
Среди оснащения заявлены система интеллектуального управления кузовом DiSus-A с двухкамерной пневматической подвеской и комплекс помощи водителю God’s Eye B.
BYD впервые показала новый Tang на автосалоне в Чэнду в августе. Продажи в Китае должны начаться до конца года. Цену пока не объявили.
Для ориентира больший флагманский SUV Great Tang стартует с 239 900 юаней, или примерно $35 500. Новый пятиместный Tang должен стать более компактной и доступной альтернативой.
По материалам:
ITC.ua
АвтоЭлектромобилиBYD
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