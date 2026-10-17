BYD выпускает новый Tang третьего поколения (фото)

Новый BYD Tang: 850 км, зарядка за 5 минут и два огромных дисплея

BYD поделилась подробностями относительно нового Tang третьего поколения — пятиместного электрического кроссовера с дизайном в стиле космического корабля. Модель получила два больших дисплея, кресла с углом наклона до 130 градусов и новую батарею Blade 2.0, которая поддерживает сверхбыструю зарядку.

Об этом пишет electrek

Что известно о BYD Tang

По словам Лу Тяня, генерального менеджера серии Dynasty, дизайн интерьера BYD Tang вдохновлен панелями управления космическими кораблями из научно-фантастических фильмов.

В центре внимания — два больших дисплея. Панорамный экран диагональю 30 дюймов занимает значительную часть передней панели, а интегрированный дисплей на 35,4 дюйма заменяет традиционную приборную панель и проекционный дисплей.

Салон BYD Tang третьего поколения

Покупатели смогут выбрать один из двух цветов: Dune Beige или Amber Brown.

Электрический SUV имеет пять мест, а пассажирам второго ряда доступно более 1000 мм пространства для ног. Кресла могут отклоняться назад под углом до 130 градусов.

Также модель получит кресла второго ряда с конструкцией, которую BYD описывает как «невесомую».

Кресла могут отклоняться назад под углом до 130 градусов

BYD Tang третьего поколения использует аккумулятор Blade Battery 2.0 и технологию Flash Charging. При нормальной температуре система позволяет зарядить батарею с 10% до 70% за 5 минут, а до 97% за 9 минут.

Производитель предложит два варианта батареи емкостью 88,682 и 105,792 кВт·ч. В зависимости от конфигурации, запас хода составит 730, 830 или 850 км по циклу CLTC.

Длина BYD Tang составляет 5045 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1760 мм. Колесная база достигает 2950 мм.

BYD Tang третьего поколения

Среди оснащения заявлены система интеллектуального управления кузовом DiSus-A с двухкамерной пневматической подвеской и комплекс помощи водителю God’s Eye B.

BYD впервые показала новый Tang на автосалоне в Чэнду в августе. Продажи в Китае должны начаться до конца года. Цену пока не объявили.