Из-за отключения электроэнергии украинцы все чаще пользуются павербанками, чтобы заряжать смартфоны и другие гаджеты. Чтобы устройство не вышло из строя раньше времени, важно правильно его заряжать, хранить и следить за его состоянием.

Со ссылкой на Прикарпатьеоблэнерго рассказываем, как пользоваться павербанком, чтобы он прослужил как можно дольше и оставался безопасным.

Как продлить срок службы павербанка

1. Избегайте слишком высоких и низких температур

Не оставляйте павербанк на улице или в холодном помещении с высокой влажностью. Такие условия могут привести к деформации корпуса и уменьшению емкости аккумулятора.

Также устройство не следует оставлять на пледе или мягкой мебели во время зарядки: из-за высокой температуры оно может перегреваться.

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2. Не оставляйте павербанк заряжаться на ночь

Не заряжайте устройство без присмотра. Когда павербанк полностью зарядится, отсоедините его от сети. Также используйте качественный кабель, чтобы снизить риск неисправностей.

3. Регулярно пользуйтесь устройством

Эксперты советуют использовать павербанк для зарядки других гаджетов как минимум раз в неделю. Оптимальный уровень заряда для хранения, по рекомендации компании, составляет 70−80%.

Так устройство будет готово к использованию во время внезапных отключений электроэнергии.

4. Не используйте поврежденный павербанк

Если корпус устройства вздулся, деформировался или треснул, пользоваться им нельзя. Также опасные признаки — запах горелого или химический запах, треск, шипение и поврежденные разъемы.

В таких случаях павербанк следует отложить и больше не использовать.