ТОП-10 автомобилей из салона, которые покупают частные клиенты и бизнес

С января по сентябрь 2026 года украинский автопарк пополнился 48,6 тыс. новых легковых автомобилей. Наибольшую долю покупателей составляли частные клиенты, тогда как приобретение авто юридическими лицами выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствует статистика «Укравтопрома».

Частные покупатели обеспечили 64% продаж новых легковых автомобилей, а еще 36% автомобилей приобрели компании. В то же время, продажи частным клиентам сократились на 16% по сравнению с январем-сентябрем 2025 года, а в корпоративном сегменте выросли на 8%.

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Какие автомобили выбирали частные покупатели

Среди частных клиентов наибольшим спросом пользовались следующие модели:

Toyota RAV-4 — 2343 автомобиля Hyundai Tucson — 1521 Mazda CX-5 — 1158 Skoda Kodiaq — 927 Toyota Prado — 912

Какие модели покупали компании

В корпоративном сегменте лидером стал Renault Duster. В пятерку самых популярных моделей среди юридических лиц также вошли: