ТОП-10 автомобилей из салона, которые покупают частные клиенты и бизнес
С января по сентябрь 2026 года украинский автопарк пополнился 48,6 тыс. новых легковых автомобилей. Наибольшую долю покупателей составляли частные клиенты, тогда как приобретение авто юридическими лицами выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом свидетельствует статистика «Укравтопрома».
Частные покупатели обеспечили 64% продаж новых легковых автомобилей, а еще 36% автомобилей приобрели компании. В то же время, продажи частным клиентам сократились на 16% по сравнению с январем-сентябрем 2025 года, а в корпоративном сегменте выросли на 8%.
Какие автомобили выбирали частные покупатели
Среди частных клиентов наибольшим спросом пользовались следующие модели:
- Toyota RAV-4 — 2343 автомобиля
- Hyundai Tucson — 1521
- Mazda CX-5 — 1158
- Skoda Kodiaq — 927
- Toyota Prado — 912
Какие модели покупали компании
В корпоративном сегменте лидером стал Renault Duster. В пятерку самых популярных моделей среди юридических лиц также вошли:
- Renault Duster — 2712 автомобилей
- Skoda Octavia — 834
- Skoda Kodiaq — 639
- Toyota RAV-4 — 610
- Toyota Hilux — 558
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