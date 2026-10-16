0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-10 автомобилей из салона, которые покупают частные клиенты и бизнес

Технологии&Авто
241
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
С января по сентябрь 2026 года украинский автопарк пополнился 48,6 тыс. новых легковых автомобилей. Наибольшую долю покупателей составляли частные клиенты, тогда как приобретение авто юридическими лицами выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом свидетельствует статистика «Укравтопрома».
Частные покупатели обеспечили 64% продаж новых легковых автомобилей, а еще 36% автомобилей приобрели компании. В то же время, продажи частным клиентам сократились на 16% по сравнению с январем-сентябрем 2025 года, а в корпоративном сегменте выросли на 8%.
Создано с помощью ИИ
Создано с помощью ИИ

Какие автомобили выбирали частные покупатели

Среди частных клиентов наибольшим спросом пользовались следующие модели:
  1. Toyota RAV-4 — 2343 автомобиля
  2. Hyundai Tucson — 1521
  3. Mazda CX-5 — 1158
  4. Skoda Kodiaq — 927
  5. Toyota Prado — 912
Читайте также

Какие модели покупали компании

В корпоративном сегменте лидером стал Renault Duster. В пятерку самых популярных моделей среди юридических лиц также вошли:
  1. Renault Duster — 2712 автомобилей
  2. Skoda Octavia — 834
  3. Skoda Kodiaq — 639
  4. Toyota RAV-4 — 610
  5. Toyota Hilux — 558
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Легковые автомобили
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems