Какой среднеразмерный внедорожник выбрать: ТОП-5 авто

Выбор среднеразмерного внедорожника зависит не только от мощности двигателя или внешнего вида, но и от надежности, комфорта и возможностей автомобиля вне асфальтированных дорог. Land Rover Defender остается популярным благодаря сочетанию премиального интерьера, узнаваемого дизайна и серьезных внедорожных характеристик.
Однако в рейтинге автомобильных экспертов из SlashGear есть модели, которые демонстрируют не хуже, а порой и лучше результаты по отдельным показателям.
Дополнительным преимуществом является агрессивный дизайн, благодаря которому автомобиль не теряется среди других среднеразмерных SUV.
Passport занимает одно из ведущих мест среди среднеразмерных внедорожников по оценкам Consumer Reports. Важным преимуществом модели является более низкая стартовая стоимость по сравнению с Land Rover Defender.
Lucid Gravity
Lucid Gravity предлагает совсем другой подход к сегменту среднеразмерных внедорожников. Это полностью электрическая модель с футуристическим дизайном, плавными линиями кузова и технологичным интерьером.
В отличие от традиционного Land Rover Defender с его квадратными формами и акцентом на классическую внедорожную конструкцию Gravity делает ставку на электрическую силовую установку, современные технологии и высокие динамические характеристики.
Gravity следует рассматривать покупателям, которые ищут сочетание электрического привода, современного оснащения и премиального комфорта, а не классический автомобиль для сложного бездорожья.
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser остается одним из самых известных автомобилей для путешествий по сложным маршрутам.
Его ключевая особенность — рамная конструкция, отвечающая запросам водителей, для которых важны прочность и уверенность в бездорожье.
Модель имеет богатую историю и репутацию автомобиля, созданного для эксплуатации в различных условиях.
В то же время выбор комплектаций и силовых установок у Land Cruiser более ограничен, чем у Defender.
Автомобиль может заинтересовать тех, кто предпочитает проверенную конструкцию, внедорожные возможности и репутацию бренда, а не максимальное количество премиальных опций.
Genesis GV80
Genesis GV80 ориентирован прежде всего на покупателей, которые ценят комфорт, изысканный дизайн и качественное оснащение.
В отличие от Defender, сочетающего роскошь с выраженными внедорожными свойствами, GV80 больше сосредоточен на комфортном передвижении по дорогам общего пользования и премиальном опыте вождения.
GV80 станет уместным выбором для тех, кому важны премиальный интерьер, дорожный комфорт и соотношение оснащения и стоимости, а не максимальная проходимость.
Subaru Outback
Subaru Outback в версии 2026 модельного года получил более традиционный вид внедорожника по сравнению с предыдущими поколениями, напоминавшими универсалы повышенной проходимости.
Модель сочетает практичность для ежедневного использования с возможностью передвигаться по неровным дорогам. Благодаря этому Outback может заинтересовать водителей, которым требуется универсальный автомобиль для города, путешествий и активного отдыха.