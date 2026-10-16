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В Европе устанавливают радары прямо в асфальт: какие нарушения они фиксируют

Технологии&Авто
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Автодорога
Автодорога
В Италии тестируется система контроля дорожного движения, которая фиксирует опасные обгоны с помощью оборудования, вмонтированного непосредственно в асфальт. Технология SV3 должна автоматически записывать нарушение видео, которое может стать основанием для наложения штрафа.
Об этом сообщает польское издание Moto.pl.

Как работают радары в асфальте

Система под названием Sorpassometro использует специальные датчики и камеры, встроенные в дорожное покрытие. Они обнаруживают подозрительные маневры и сохраняют 15-секундную видеозапись, охватывающую события до, во время и после вероятного нарушения.
Данные анализируют искусственный интеллект: он распознает тип транспортного средства, считывает номерной знак и определяет координаты места происшествия. Собранные материалы автоматически передаются местной полиции, принимающей решение о штрафе.
Пилотный проект был реализован на национальной трассе SS18 в регионе Калабрия на юге Италии. Эта местность известна извилистыми дорогами, где из-за сложного рельефа и ограниченной видимости особенно важно контролировать безопасность обгонов.

Могут ли такие радары появиться в Украине

Использование подобных систем в Украине потребовало бы надлежащего законодательного урегулирования, в частности, по сбору и обработке данных. Также важно определить, как технология будет учитывать водительское право на конфиденциальность.
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Среди потенциальных преимуществ системы — автоматическая фиксация опасных маневров и возможность усилить контроль на сложных участках дорог. В то же время, информации о планах внедрения таких радаров в Украине нет.
В Италии, по приведенным данным, штрафы за соответствующие нарушения могут составлять от 42 до 345 евро. Однако появление технологии SV3 не означает, что ее в ближайшее время начнут использовать в Украине.
По материалам:
newsauto
ЕСАвтоПДД
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