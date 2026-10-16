5 зарядных станций, которые могут запитать холодильник

Подстраивать хранение продуктов под графики отключений электроэнергии непросто. Особенно, если свет не включают дольше, чем планировалось, а в холодильнике остаются продукты на несколько дней. Зарядная станция позволяет поддерживать охлаждение, однако при выборе важно учитывать не только емкость батареи.

Продолжительность работы холодильника зависит от среднего потребления электроэнергии с учетом пауз в работе компрессора. Специалисты рассмотрели два условных сценария: 40 и 80 Вт, что соответствует примерно 0,96 и 1,92 кВт·ч в сутки. Если вычесть 20% емкости на потери и работу самой станции, батарея на 1024 Вт·ч обеспечит примерно 20 или 10 часов работы соответственно. В то же время жара, частое открывание дверцы и размораживание сокращают время автономной работы.

Что предлагают магазины для резервного питания?

EcoFlow Delta 3

Цена — от 30 990 грн

Delta 3, прежде всего, подойдет для ситуаций, когда электроэнергию включают ненадолго. От сети станция весом 13 кг может полностью зарядиться за 56 минут.

Емкость батареи составляет 1024 Вт·ч, номинальная мощность — 1800 Вт, а пиковая — 3600 Вт. Также предусмотрен специальный режим X-Boost для совместимых устройств с заявленным потреблением до 2400 Вт. Аккумулятор LiFePO4 рассчитан на 4000 циклов до сохранения 80% начальной емкости.

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Для подключения устройств имеется 11 выходов: четыре розетки, два USB-A мощностью 18 Вт каждый, два USB-C на 100 Вт, автомобильное гнездо и два DC5521.

От Delta 3 холодильник сможет работать около 10−20 часов. Ноутбук со средним потреблением 50 Вт — около 16 часов, а телевизор на 100 Вт — примерно восемь часов. Совместимый газовый котел, электроника и насос которого потребляют 100−150 Вт, будет работать ориентировочно 5,5−8 часов.

Микроволновка с потреблением 1200 Вт и фен на 1500 Вт также соответствуют номинальной мощности станции. Расчетное время их работы составляет примерно 40 и 33 минут соответственно.

Aferiy P180 Pro

Цена — от 27 380 грн

P180 Pro имеет такой же базовый запас энергии, как Delta 3, но весит чуть меньше — 11,64 кг. Среди дополнительных функций есть дисплей, фонарик, управление через приложение и режим ИБП с переключением за 10 мс.

Емкость станции составляет 1024 Вт·ч, номинальная мощность — 1800 Вт, а выходной сигнал имеет чистую синусоиду. Полная зарядка от розетки длится около 1,1 часа или 66 минут. Для аккумулятора LiFePO4 заявлено более 4000 циклов с сохранением 80% емкости.

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Станция имеет девять выходов: две розетки, два USB-A по 18 Вт, USB-C на 20 и 140 Вт, автомобильное гнездо и два DC5521. Более мощный USB-C можно использовать для совместимого ноутбука, а второй — для iPhone 17.

Расчетное время работы холодильника составляет 10−20 часов. Ноутбук на 50 Вт будет работать примерно 16 часов, телевизор на 100 Вт — восемь часов, а совместимый газовый котел с потреблением 100−150 Вт — 5,5−8 часов.

Микроволновка мощностью 1200 Вт и фен на 1500 Вт укладываются в рабочую мощность станции. Если тратить весь заряд только на них, ориентировочное время работы составит 40 и 33 минут соответственно.

Jackery Explorer 1000 V2

Цена — от 26 499 грн

Explorer 1000 V2 весит 10,8 кг — меньше двух предыдущих моделей, хотя емкость ее батареи даже больше. Это удобный вариант, если станцию ​​придется регулярно переносить от холодильника на рабочий стол.

Емкость составляет 1070 Вт·ч, номинальная мощность — 1500 Вт, пиковая — 3000 Вт. Станция имеет запас для запуска компрессора, однако при длительной работе техники следует ориентироваться на номинальную мощность.

Зарядка от электросети занимает 1,58 часа или примерно 95 минут. Аккумулятор LiFePO4 рассчитан на 4000 циклов, после чего изготовитель заявляет сохранение 70% емкости.

Среди выходов — две розетки, USB-A на 18 Вт, два USB-C на 30 и 100 Вт и автомобильное гнездо. Этого достаточно для холодильника, подзарядки iPhone 17 и совместимого ноутбука, хотя розеток вдвое меньше, чем у Delta 3.

Холодильник сможет работать примерно 11−21 час. Для ноутбука на 50 Вт расчетное время составляет около 17 часов, телевизора на 100 Вт — 8,5 часа, а совместного газового котла с потреблением 100−150 Вт — примерно 6−8,5 часа.

Микроволновка с потреблением 1200 Вт будет работать около 43 минут. Столько же составляет расчетное время работы фена на 1200 Вт.

Vtoman Jump 1500X PB-22

Цена — от 27 390 грн

Jump 1500X весит 14 кг. Среди особенностей модели — дисплей и фонарик.

Емкость базового аккумулятора составляет 828 Вт·ч. Номинальная мощность равна 1500 Вт, пиковая — 3000 Вт. Аккумулятор LiFePO4 рассчитан на 3100 циклов.

Основной недостаток станции — скорость зарядки. Согласно инструкции производителя, использование адаптера на 180 Вт позволяет зарядить ее примерно за 4−5 часов. Поэтому за короткие периоды подачи электроэнергии станция может не успеть полностью зарядиться.

Для подключения устройств предусмотрено 12 выходов: три розетки, четыре USB-A, два USB-C мощностью до 100 Вт, два DC и автомобильное гнездо.

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Расчетное время работы холодильника составляет около 8−17 часов. Ноутбук на 50 Вт будет работать около 13 часов, телевизор на 100 Вт — 6,5 часа. Для совместимого котла с потреблением 100−150 Вт этот показатель составляет около 4,5−6,5 часа. iPhone 17 можно заряжать через USB-C.

Микроволновка или фен с потреблением 1200 Вт будут работать ориентировочно 33 минуты. В то же время более мощный фен на 2000 Вт не подходит для работы в обычном режиме от этой станции.

Genki GK-800 800W

Цена — от 22 899 грн

Эта компактная станция с аккумулятором на 512 Вт·ч весит всего 6,5 кг. От электросети она должна заряжаться через 1,5 часа. Для батареи LiFePO4 заявлено 3000 циклов, однако изготовитель не уточняет, какая емкость останется после этого.

Номинальная мощность составляет 800 Вт. Поэтому перед покупкой станции для холодильника следует уточнить пусковое потребление самого прибора: компрессор может не запуститься.

Модель имеет восемь выходов: одну розетку, два USB-A по 18 Вт, три USB-C мощностью 100, 20 и 20 Вт, один DC и автомобильное гнездо. Для iPhone 17 и совместимого ноутбука предусмотрены выходы USB-C.

Если холодильник успешно запускается, то расчетное время его работы составляет 5−10 часов. Ноутбук на 50 Вт будет работать около восьми часов, телевизор на 100 Вт — четыре часа. Для совместимого котла с потреблением 100−150 Вт этот показатель составляет около 3−4 часов.