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Android будет использовать в Google Messages искусственный интеллект для защиты от мошенников

Технологии&Авто
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Функция будет доступна на добровольной основе
Функция будет доступна на добровольной основе
Компания Google объявила о новых инструментах безопасности для пользователей Android, направленных на противодействие мобильному мошенничеству. Основным новшеством стала функция «расширенная защита» (enhanced protection) в приложении Google Messages, использующая облачные модели искусственного интеллекта Gemini для анализа сообщений от неизвестных отправителей.

Как будет работать новая защита от мошенничества

По словам компании, мошенники часто скрывают свои намерения за долгими диалогами, постепенно пытаясь завоевать доверие пользователей. Новая функция позволяет быстро оценивать потенциальные риски и выявлять более сложные атаки, обходящие традиционные методы защиты. Данные пользователей при анализе шифруются и обрабатываются в специально защищенной среде, к которой нет доступа ни Google, ни сторонние лица.
Функция будет доступна на добровольной основе, то есть ее можно будет отключить в любое время. Кроме облачного анализа, она также применяет локальную модель Gemini Nano для проверки веб-ссылок в сообщениях. Перед открытием система оценивает, может ли в URL быть вредоносное содержимое.

Какие еще меры безопасности предпринимает Google

Среди других мер безопасности, представленных компанией, — блокирование возможности сторонних приложений активировать переадресацию звонков и сообщения пользователя о попытках такого вмешательства. Также добавлено автоматическое сокрытие конфиденциальной информации при демонстрации экрана в Chrome и Android WebView.
Обновление коснется и функции уведомлений о мошеннических сообщениях, которая в прошлом году появилась на смартфонах Pixel и Samsung. Теперь ее распространяют на устройства других производителей, включая Honor, Motorola, OPPO, OnePlus, Realme, Tecno, Vivo и Xiaomi. Google планирует обеспечить доступ к этой системе «сотням миллионов дополнительных пользователей» до конца года.
По материалам:
mezha.media
GoogleИИТехнологии
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