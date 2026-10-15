Модели могут научиться копировать себя на умные телевизоры, камеры и другую бытовую технику без участия человека

Небольшие модели искусственного интеллекта уже могут выполнять большинство действий, необходимых для самостоятельного распространения между устройствами.

Об этом говорится в исследовании Anthropic.

Исследователи предполагают, что до конца 2026 г. такие модели могут научиться копировать себя на умные телевизоры, камеры и другую бытовую технику без участия человека и использования дата-центров.

Может ли ИИ самостоятельно распространяться на устройства

Авторы исследования проверили, могут ли ИИ модели самостоятельно настраивать свою работу на незнакомом оборудовании, находить другие устройства и переносить на них собственные копии.

Исследователи запустили модель Gemma4−26B-A4B на 15 Android TV-приставках стоимостью примерно в $55 каждая. Поскольку мощности одного устройства недостаточно, модель разделили на части, работавшие одновременно на разных приставках.

Скорость составляла всего 0,39 токена в секунду, однако эксперимент показал, что для работы относительно мощного ИИ не обязательно использовать серверы с дорогостоящими графическими процессорами.

В другом эксперименте исследователи создали изолированную сеть из восьми виртуальных устройств, чтобы проверить полный цикл распространения ИИ. Модель GLM-5.2 смогла развернуть копии на всех восьми устройствах в четырех из пяти попыток, а в пятом — на семи.

В то же время, условия тестирования упростили: доступ к устройствам не требовал обхода аутентификации, а сама GLM-5.2 работала на отдельном сервере.

Поэтому результаты еще не обосновывают, что маленькая модель уже способна без помощи других распространяться в настоящих сетях.

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В отличие от традиционных «компьютерных червей», обычно использующих заранее определенные способы заражения, ИИ потенциально сможет приспосабливаться к различному оборудованию и программному обеспечению.

Кроме того, модели способны учитывать опыт предыдущих попыток: при тестировании Qwen3.5−9B передача заметок между последовательными копиями повысила успешность настройки с 45% до 61−84%.