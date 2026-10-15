Xiaomi готовит Redmi K100: смартфон прошел сертификацию 3C

Будущий смартфон Redmi K100 в стандартной версии официально прошел сертификацию 3C в Китае. Устройство под номером модели M786BC получило разрешение на использование быстрой зарядки мощностью 100 Вт, что стало первой подтвержденной технической характеристикой новинки.

Об этом пишет издание XiaomiTime.

Слухи и прогнозы относительно оснащения

В настоящее время компания Xiaomi не раскрывает полных спецификаций устройства, однако сетевые информаторы предполагают, что модель может получить:

аккумулятор емкостью 10000 мАч;

дисплей с разрешением 1.5K+;

защиту от пыли и влаги по стандарту IP68.

Предполагается, что аппарат может стать упрощенной версией Redmi K90 Ultra, однако официального подтверждения схожести железа или прошивки пока нет. Также остается открытым вопрос процессора: несмотря на слухи об использовании чипа Snapdragon 8 Elite Gen 4, официальные данные об аппаратной платформе отсутствуют.

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