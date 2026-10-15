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Apple выпустила домашний хаб HomeView с Siri AI за $299

Технологии&Авто
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HomeView – устройство, которое должно стать центром управления умным домом
HomeView – устройство, которое должно стать центром управления умным домом
Apple представила долгожданный HomeView — устройство, которое должно стать центром управления умным домом и адаптироваться к потребностям каждого жителя.

Дизайн и дисплей Apple HomeView

Он оснащен 7-дюймовым дисплеем и обновленным голосовым ассистентом Siri AI на основе искусственного интеллекта. HomeView можно установить на специальную подставку на любой поверхности или прикрепить к стене.
HomeView имеет алюминиевый корпус и куполообразное основание со встроенными динамиками. К основанию с помощью шарнира из нержавеющей стали прикреплен 7-дюймовый Liquid Retina дисплей, который можно наклонять для удобного просмотра. Устройство доступно в четырех цветах — серебристом, цвете «сияющая звезда», розовом и космически-сером. Каждый вариант комплектуется кабелем соответствующего цвета.
HomeView имеет алюминиевый корпус и куполообразное основание со встроенными динамиками
HomeView имеет алюминиевый корпус и куполообразное основание со встроенными динамиками
Дисплей поддерживает адаптивные технологии отображения, включая True Tone, есть автоматическая настройка яркости от 0,3 до 500 нит. Хаб также получил интеллектуальный интерфейс, который автоматически настраивается в зависимости от расстояния до пользователя, например, отображая простейшую информацию, которая будет видна из другого угла комнаты, и более детальную, когда человек подходит.
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HomeView также будет выпускаться в настенной версии в сером и серебристом цветах. Она оснащена 7-дюймовым дисплеем Liquid Retina и обладает теми же функциями, что и основная модель. Устройство можно закрепить на стене с помощью одного из трех креплений от Schneider Home.
HomeView также будет выпускаться в настенной версии
HomeView также будет выпускаться в настенной версии

Siri AI и персонализация для жителей

Основой HomeView является SiriAI, работу которого обеспечивает процессор A18, чтобы пользователи могли задать любые вопросы, попросить выполнить какое-то действие. Если подключить хаб к iPhone или iPad с поддержкой Apple Intelligence, возможности ассистента становятся еще шире.
Каждый человек дома также сможет настроить темп и выразительность голоса Siri в соответствии со своими предпочтениями, а также выбрать разнообразные циферблаты, отображающие ту или иную информацию.
HomeView может запомнить до шести человек с помощью распознавания лица и предлагает персонализированный опыт для каждого. Это включает доступ к личным сообщениям, FaceTime, календарю, напоминаниям и Find My. Личный контент будет оставаться приватным для других, однако пользователи смогут создать общие фотоальбомы и музыкальные проигрыватели, которые смогут просматривать даже гости.
HomeView может запомнить до шести человек
HomeView может запомнить до шести человек

Звук и управление умным домом

HomeView оснащен двумя полнодиапазонными динамиками с поддержкой пространственного звука. В основе устройства расположен направленный вниз низкочастотный динамик и два пассивных радиатора, которые помогают воспроизводить низкие частоты. Благодаря чипу A18 и встроенным датчикам система автоматически регулирует громкость и басы. Настенная версия имеет два динамика и использует вычислительную обработку звука, адаптированную для размещения на стене.
HomeView позволяет управлять устройствами умного дома с помощью сенсорного экрана или голосовых команд. Панель Home Modular обеспечивает быстрый доступ к другим подключенным устройствам, Home Camera позволяет одновременно просматривать видео с девяти камер.

Цена и дата начала продаж

HomeView совместим с устройствами Apple Home Collection — линейкой камер, термостатов и умных замков, созданной совместно с LG Electronics и Schneider Electric. Также он поддерживает другие аксессуары, совместимые с Apple Home и стандартом Matter.
Обе модели Apple HomeView стоят $299 и уже доступны для предварительного заказа в официальном магазине компании. Первые поставки начнутся 13 ноября 2026 года. Apple HomeView не будет доступен в ЕС из-за отсутствия Siri AI в iOS в регионе.
По материалам:
mezha.media
AppleТехника
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