Apple выпустила домашний хаб HomeView с Siri AI за $299

Apple представила долгожданный HomeView — устройство, которое должно стать центром управления умным домом и адаптироваться к потребностям каждого жителя.
Дизайн и дисплей Apple HomeView
Он оснащен 7-дюймовым дисплеем и обновленным голосовым ассистентом Siri AI на основе искусственного интеллекта. HomeView можно установить на специальную подставку на любой поверхности или прикрепить к стене.
HomeView имеет алюминиевый корпус и куполообразное основание со встроенными динамиками. К основанию с помощью шарнира из нержавеющей стали прикреплен 7-дюймовый Liquid Retina дисплей, который можно наклонять для удобного просмотра. Устройство доступно в четырех цветах — серебристом, цвете «сияющая звезда», розовом и космически-сером. Каждый вариант комплектуется кабелем соответствующего цвета.
Дисплей поддерживает адаптивные технологии отображения, включая True Tone, есть автоматическая настройка яркости от 0,3 до 500 нит. Хаб также получил интеллектуальный интерфейс, который автоматически настраивается в зависимости от расстояния до пользователя, например, отображая простейшую информацию, которая будет видна из другого угла комнаты, и более детальную, когда человек подходит.
HomeView также будет выпускаться в настенной версии в сером и серебристом цветах. Она оснащена 7-дюймовым дисплеем Liquid Retina и обладает теми же функциями, что и основная модель. Устройство можно закрепить на стене с помощью одного из трех креплений от Schneider Home.
Siri AI и персонализация для жителей
Основой HomeView является SiriAI, работу которого обеспечивает процессор A18, чтобы пользователи могли задать любые вопросы, попросить выполнить какое-то действие. Если подключить хаб к iPhone или iPad с поддержкой Apple Intelligence, возможности ассистента становятся еще шире.
Каждый человек дома также сможет настроить темп и выразительность голоса Siri в соответствии со своими предпочтениями, а также выбрать разнообразные циферблаты, отображающие ту или иную информацию.
HomeView может запомнить до шести человек с помощью распознавания лица и предлагает персонализированный опыт для каждого. Это включает доступ к личным сообщениям, FaceTime, календарю, напоминаниям и Find My. Личный контент будет оставаться приватным для других, однако пользователи смогут создать общие фотоальбомы и музыкальные проигрыватели, которые смогут просматривать даже гости.
Звук и управление умным домом
HomeView оснащен двумя полнодиапазонными динамиками с поддержкой пространственного звука. В основе устройства расположен направленный вниз низкочастотный динамик и два пассивных радиатора, которые помогают воспроизводить низкие частоты. Благодаря чипу A18 и встроенным датчикам система автоматически регулирует громкость и басы. Настенная версия имеет два динамика и использует вычислительную обработку звука, адаптированную для размещения на стене.
HomeView позволяет управлять устройствами умного дома с помощью сенсорного экрана или голосовых команд. Панель Home Modular обеспечивает быстрый доступ к другим подключенным устройствам, Home Camera позволяет одновременно просматривать видео с девяти камер.
Цена и дата начала продаж
HomeView совместим с устройствами Apple Home Collection — линейкой камер, термостатов и умных замков, созданной совместно с LG Electronics и Schneider Electric. Также он поддерживает другие аксессуары, совместимые с Apple Home и стандартом Matter.
Обе модели Apple HomeView стоят $299 и уже доступны для предварительного заказа в официальном магазине компании. Первые поставки начнутся 13 ноября 2026 года. Apple HomeView не будет доступен в ЕС из-за отсутствия Siri AI в iOS в регионе.