Apple выпустила домашний хаб HomeView с Siri AI за $299

Apple представила долгожданный HomeView — устройство, которое должно стать центром управления умным домом и адаптироваться к потребностям каждого жителя.

Дизайн и дисплей Apple HomeView

Он оснащен 7-дюймовым дисплеем и обновленным голосовым ассистентом Siri AI на основе искусственного интеллекта. HomeView можно установить на специальную подставку на любой поверхности или прикрепить к стене.

HomeView имеет алюминиевый корпус и куполообразное основание со встроенными динамиками. К основанию с помощью шарнира из нержавеющей стали прикреплен 7-дюймовый Liquid Retina дисплей, который можно наклонять для удобного просмотра. Устройство доступно в четырех цветах — серебристом, цвете «сияющая звезда», розовом и космически-сером. Каждый вариант комплектуется кабелем соответствующего цвета.

HomeView имеет алюминиевый корпус и куполообразное основание со встроенными динамиками

Дисплей поддерживает адаптивные технологии отображения, включая True Tone, есть автоматическая настройка яркости от 0,3 до 500 нит. Хаб также получил интеллектуальный интерфейс, который автоматически настраивается в зависимости от расстояния до пользователя, например, отображая простейшую информацию, которая будет видна из другого угла комнаты, и более детальную, когда человек подходит.

HomeView также будет выпускаться в настенной версии в сером и серебристом цветах. Она оснащена 7-дюймовым дисплеем Liquid Retina и обладает теми же функциями, что и основная модель. Устройство можно закрепить на стене с помощью одного из трех креплений от Schneider Home.

HomeView также будет выпускаться в настенной версии

Siri AI и персонализация для жителей

Основой HomeView является SiriAI, работу которого обеспечивает процессор A18, чтобы пользователи могли задать любые вопросы, попросить выполнить какое-то действие. Если подключить хаб к iPhone или iPad с поддержкой Apple Intelligence, возможности ассистента становятся еще шире.

Каждый человек дома также сможет настроить темп и выразительность голоса Siri в соответствии со своими предпочтениями, а также выбрать разнообразные циферблаты, отображающие ту или иную информацию.

HomeView может запомнить до шести человек с помощью распознавания лица и предлагает персонализированный опыт для каждого. Это включает доступ к личным сообщениям, FaceTime, календарю, напоминаниям и Find My. Личный контент будет оставаться приватным для других, однако пользователи смогут создать общие фотоальбомы и музыкальные проигрыватели, которые смогут просматривать даже гости.

HomeView может запомнить до шести человек

Звук и управление умным домом

HomeView оснащен двумя полнодиапазонными динамиками с поддержкой пространственного звука. В основе устройства расположен направленный вниз низкочастотный динамик и два пассивных радиатора, которые помогают воспроизводить низкие частоты. Благодаря чипу A18 и встроенным датчикам система автоматически регулирует громкость и басы. Настенная версия имеет два динамика и использует вычислительную обработку звука, адаптированную для размещения на стене.

HomeView позволяет управлять устройствами умного дома с помощью сенсорного экрана или голосовых команд. Панель Home Modular обеспечивает быстрый доступ к другим подключенным устройствам, Home Camera позволяет одновременно просматривать видео с девяти камер.

Цена и дата начала продаж

HomeView совместим с устройствами Apple Home Collection — линейкой камер, термостатов и умных замков, созданной совместно с LG Electronics и Schneider Electric. Также он поддерживает другие аксессуары, совместимые с Apple Home и стандартом Matter.