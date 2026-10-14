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Мировая пропускная способность интернет-каналов за год увеличилась на 23%

Технологии&Авто
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Искусственный интеллект пока минимально влияет на нагрузку международных каналов
Искусственный интеллект пока минимально влияет на нагрузку международных каналов
По итогам первого полугодия 2026 года суммарная пропускная способность международных интернет-каналов в мире достигла 2259 Тбит/с. Это на 23% больше показателей аналогичного периода прошлого года.
Об этом говорится в отчете аналитической компании TeleGeography, передает портал Mediasat. По данным исследователей, такие среднегодовые темпы роста стабильно держатся с 2022 года, за это время общая пропускная способность увеличилась более чем вдвое.

Африка демонстрирует самый быстрый рост

Динамика роста разнится по регионам. Лидером остается Африка, где пропускная способность каналов в 2022—2026 годах росла в среднем на 35% в год.
В Океании этот показатель составляет 25%. Средние и пиковые объемы международного интернет-трафика также демонстрируют стабильный рост около 24% ежегодно.
Аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение объемов трафика. Главными драйверами являются распространение новых устройств, расширение доступа к широкополосному интернету на развивающихся рынках, а также рост популярности приложений, требующих высокой скорости соединения.
Рост международной пропускной способности Интернета по регионам
Рост международной пропускной способности Интернета по регионам

Искусственный интеллект пока не создает значительной нагрузки

Несмотря на ожидания, искусственный интеллект пока минимально влияет на погрузку международных каналов. Операторы магистральных IP-сетей не фиксируют массовых всплесков ИИ-трафика.
Исследование компании AppLogic также показывает, что объемы данных, сгенерированных ИИ, остаются незначительными по сравнению с потоковым видео и социальными сетями. Однако динамика заметна: в 2025 году такой трафик вырос на 90% в фиксированных сетях и на 80% в мобильных.

Контент-провайдеры развивают собственные магистральные сети

Еще один весомый тренд — переход международного трафика на частные магистральные сети крупных контент-провайдеров (например, Google с кабелем Sol), облачных сервисов и операторов дата-центров. Эти сети развиваются быстрее традиционных интернет-магистралей.
Вместе с технологией кэширования (хранение копий данных ближе к пользователю) это позволяет оставлять значительную часть трафика в пределах отдельных регионов, что тормозит рост глобального обмена данными.
Увеличение количества международных сетей оказывает положительное влияние на ценообразование. Благодаря эффекту масштаба, стоимость передачи данных снижается, а цены на IP-транзит падают. Большинству клиентов глобальных сетей сейчас нужны порты на 100 Гбит/с, в то же время в США и Европе активно растет спрос на соединение со скоростью 400 Гбит/с.
По материалам:
dev.ua
Технологии
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