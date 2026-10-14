Мировая пропускная способность интернет-каналов за год увеличилась на 23%

По итогам первого полугодия 2026 года суммарная пропускная способность международных интернет-каналов в мире достигла 2259 Тбит/с. Это на 23% больше показателей аналогичного периода прошлого года.
Об этом говорится в отчете аналитической компании TeleGeography, передает портал Mediasat. По данным исследователей, такие среднегодовые темпы роста стабильно держатся с 2022 года, за это время общая пропускная способность увеличилась более чем вдвое.
Африка демонстрирует самый быстрый рост
Динамика роста разнится по регионам. Лидером остается Африка, где пропускная способность каналов в 2022—2026 годах росла в среднем на 35% в год.
В Океании этот показатель составляет 25%. Средние и пиковые объемы международного интернет-трафика также демонстрируют стабильный рост около 24% ежегодно.
Аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение объемов трафика. Главными драйверами являются распространение новых устройств, расширение доступа к широкополосному интернету на развивающихся рынках, а также рост популярности приложений, требующих высокой скорости соединения.
Искусственный интеллект пока не создает значительной нагрузки
Несмотря на ожидания, искусственный интеллект пока минимально влияет на погрузку международных каналов. Операторы магистральных IP-сетей не фиксируют массовых всплесков ИИ-трафика.
Исследование компании AppLogic также показывает, что объемы данных, сгенерированных ИИ, остаются незначительными по сравнению с потоковым видео и социальными сетями. Однако динамика заметна: в 2025 году такой трафик вырос на 90% в фиксированных сетях и на 80% в мобильных.
Контент-провайдеры развивают собственные магистральные сети
Еще один весомый тренд — переход международного трафика на частные магистральные сети крупных контент-провайдеров (например, Google с кабелем Sol), облачных сервисов и операторов дата-центров. Эти сети развиваются быстрее традиционных интернет-магистралей.
Вместе с технологией кэширования (хранение копий данных ближе к пользователю) это позволяет оставлять значительную часть трафика в пределах отдельных регионов, что тормозит рост глобального обмена данными.
Увеличение количества международных сетей оказывает положительное влияние на ценообразование. Благодаря эффекту масштаба, стоимость передачи данных снижается, а цены на IP-транзит падают. Большинству клиентов глобальных сетей сейчас нужны порты на 100 Гбит/с, в то же время в США и Европе активно растет спрос на соединение со скоростью 400 Гбит/с.