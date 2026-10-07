Claude научился работать с Google Docs, Sheets и Slides

С 6 октября бета-версия Claude для Google Workspace доступна пользователям Claude в тарифах Pro, Max, Team и Enterprise.

Anthropic интегрировала Claude в Google Workspace. Теперь ИИ может не только анализировать документы, таблицы и презентации, но и напрямую редактировать их аналогично встроенному Gemini.

Claude доступен в боковой панели рядом с документом

В Google Docs он сможет менять заголовки, исправлять ошибки или переписывать текст, а также преобразовывать его в таблицы.

В Sheets можно поручить ИИ создавать новые формулы, таблицы и графики, а в Slides — слайды на основе существующих макетов или тем или обновить отдельные элементы.

Доступный автоматический режим работы, а также «Ask before edits». С последним Claude позволяет предварительно просмотреть изменения, прежде чем они будут применены.

В то же время Anthropic предложила и обратный сценарий работы: редактировать документы и файлы Google можно непосредственно в интерфейсе чата, предварительно вставив соответствующую ссылку.