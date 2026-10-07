0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Claude научился работать с Google Docs, Sheets и Slides

Технологии&Авто
33
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
С 6 октября бета-версия Claude для Google Workspace доступна пользователям Claude в тарифах Pro, Max, Team и Enterprise.
С 6 октября бета-версия Claude для Google Workspace доступна пользователям Claude в тарифах Pro, Max, Team и Enterprise.
Anthropic интегрировала Claude в Google Workspace. Теперь ИИ может не только анализировать документы, таблицы и презентации, но и напрямую редактировать их аналогично встроенному Gemini.

Claude доступен в боковой панели рядом с документом

В Google Docs он сможет менять заголовки, исправлять ошибки или переписывать текст, а также преобразовывать его в таблицы.
В Sheets можно поручить ИИ создавать новые формулы, таблицы и графики, а в Slides — слайды на основе существующих макетов или тем или обновить отдельные элементы.
Claude научился работать с Google Docs, Sheets и Slides
Доступный автоматический режим работы, а также «Ask before edits». С последним Claude позволяет предварительно просмотреть изменения, прежде чем они будут применены.
В то же время Anthropic предложила и обратный сценарий работы: редактировать документы и файлы Google можно непосредственно в интерфейсе чата, предварительно вставив соответствующую ссылку.
С 6 октября бета-версия Claude для Google Workspace доступна пользователям Claude в тарифах Pro, Max, Team и Enterprise.
По материалам:
mezha.media
ИИClaudeGoogle
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems