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Главные ошибки новичков при эксплуатации электромобилей

Технологии&Авто
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Электрокар
Электрокар
Рост популярности электрических и гибридных автомобилей увеличивает количество обращений в службы помощи и поддержку зарядных станций. В то же время, значительная часть проблем связана не с техническими неисправностями, а с особенностями эксплуатации электромобилей и недостаточным опытом водителей.
По данным операторов зарядных станций, около 20% всех обращений касаются проблем со связью между автомобилем и зарядной станцией. Причины могут быть разными: даже машины с одинаковыми типами разъемов иногда по-разному взаимодействуют с зарядным оборудованием. Автомобиль может заряжаться на одной станции, но отказываться работать с другой. Дополнительные трудности могут возникнуть после обновления программного обеспечения автомобиля или зарядной станции.

Разряженная батарея и неверный расчет запаса хода

Одной из наиболее распространенных проблем остается неправильная оценка запаса хода. Около 28% обращений связано с тем, что водители не могут доехать до зарядной станции.
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Еще примерно 28% случаев относятся к ситуациям, когда после разрядки батареи автомобиль не удается открыть или запустить. Причиной может быть не только разряд основной тяговой батареи, но и 12-вольтовой, которая также необходима для работы автомобиля.
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Проблемы возникают и непосредственно при зарядке. Около 18% клиентов службы помощи вызывают мобильную зарядную станцию ​​после неудачной попытки зарядить автомобиль ночью.
Еще примерно 14% обращений связано с использованием быстрых общественных зарядных станций. Иногда оборудование не распознает автомобиль или не запускает процесс зарядки.
Ситуацию усложняет неравномерное распределение зарядной инфраструктуры. За пределами больших городов водителям приходится более тщательно планировать маршруты и заранее проверять доступность зарядных станций.

Почему водителям электромобилей приходится менять привычки

Специалисты отмечают, что приведенные показатели не обязательно свидетельствуют о низкой надежности электромобилей. Они скорее демонстрируют, насколько меняются привычки водителя после перехода с бензинового автомобиля на электрический.
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При планировании поездки следует учитывать реальный запас хода, тип разъема, мощность зарядки, доступность станций и совместимость автомобиля с конкретным оборудованием. Для многих владельцев первые месяцы использования электромобиля становятся периодом адаптации к новым условиям.
Чтобы снизить риск непредвиденных остановок, перед дальней поездкой следует проверять зарядные станции на маршруте и оставлять запас энергии. Также важно ориентироваться на реальный запас хода, а не только на показатель, указанный в характеристиках автомобиля, ведь расход энергии зависит от скорости, температуры, рельефа и стиля вождения.
По материалам:
uamotors
АвтоЭлектромобилиГибрид
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