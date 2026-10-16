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Зарядка на Tesla Supercharging без подписки подорожала на 15%

Технологии&Авто
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Tesla Supercharger
Tesla Supercharger
В США средняя стоимость зарядки на станциях Tesla Supercharger для водителей без подписки за год выросла на 15%.
Об этом сообщает InsideEVs со ссылкой на отчет Paren, посвященный американскому рынку быстрой зарядки электромобилей за третий квартал.

Сколько стоит зарядка на Tesla Supercharger

Для владельцев электромобилей других марок, не имеющих подписки, средний тариф Tesla составляет $0,569 за киловатт-час. Пользователи с подпиской платят в среднем $0,396 за кВт·ч — это на 9% больше, чем годом ранее.
По данным Paren, средняя стоимость быстрой зарядки у других операторов США в течение пяти кварталов подряд оставалась на уровне около $0,533 за кВт·ч. Из-за повышения тарифов Tesla общий средний показатель в сегменте вырос примерно на 2% - до $0,540 за кВт·ч.
Для условной зарядной сессии объемом 60 кВт·ч расходы увеличились примерно на $4,50 — с $29,70 до $34,14.
InsideEVs отмечает, что около 80% подзарядок электромобилей происходит дома. При типичной эффективности автомобиля и годовом пробеге повышение тарифов означает примерно $66 дополнительных расходов в год для владельца электромобиля не Tesla, заряжаемого только на Supercharger.
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В третьем квартале Tesla установила 1287 новых зарядных портов в США — больше, чем любой другой оператор быстрой зарядки. Это составило 31,3% всех новых портов, добавленных за этот период.
Для сравнения, Ionna установила 378 портов, а Walmart — 344.
Несмотря на расширение сети, доля Tesla на американском рынке подзарядки за год сократилась с 54,3% до 49,3%. По данным издания, компания установила около 5700 портов, однако конкуренты в целом расширяли свои сети почти вдвое быстрее, чем Tesla Supercharger.
По материалам:
ua.news
АвтоЭлектромобилиTesla
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