0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-3 зарядные станции для дома: какую выбрать, чтобы не пожалеть

Технологии&Авто
20
Зарядные станции для дома
Зарядные станции для дома
Рынок портативных систем питания за последние годы совершил серьезный скачок. Если раньше такие устройства ассоциировались преимущественно с кемпингом, то сегодня они стали полноценными элементами энергообеспечения дома во время долгих отключений света.
Как отмечают эксперты, в наиболее популярном среднем сегменте сформировалась тройка лидеров: EcoFlow RIVER 3 (в разных версиях), Anker SOLIX C800 Plus и Bluetti AC70. Рассказываем подробнее о каждой модели и их сильных сторонах.

EcoFlow River 3

Линейка EcoFlow River 3, особенно версия Max Plus, ориентирована на компактность и гибкость использования.
Базовый блок River 3 Plus имеет емкость 286 Вт·ч, а дополнительный модуль EB600 добавляет еще 572 Вт·ч. В полной конфигурации система обеспечивает 858 Вт·ч, что позволяет пережить длительные отключения.
Станция может работать до двух раз дольше с нагрузкой до 100 Вт — например, Wi-Fi-роутер может функционировать до 35 часов.
ТОП-3 зарядные станции для дома: какую выбрать, чтобы не пожалеть
ecoflowukraine.com
Также модель поддерживает:
  • скорость переключения ИБП менее 10 мс;
  • аккумулятор LiFePO4 с ресурсом более 3000 циклов до сохранения 80% емкости;
  • быстрая зарядка от сети.
Уровень шума — до 30 дБ, что делает его одним из самых тихих в классе.

Anker Solix C800 Plus

Anker Solix C800 Plus делает упор на надежности и мощности. Инвертор на 1200 Вт позволяет питать большинство бытовых приборов, а технология SurgePad позволяет кратковременно подключать нагрузку до 1600 Вт.
Особенностью версии Plus стала встроенная ниша с двумя водонепроницаемыми LED-фонарями и телескопической стойкой. Фонари заряжаются прямо в корпусе и имеют три режима работы:
  • направленный свет;
  • рассеянное освещение;
  • режим свечи.
Корпус Unibody предохраняет внутренние компоненты от ударов и вибраций.
ТОП-3 зарядные станции для дома: какую выбрать, чтобы не пожалеть
www.techradar.com

Читайте также: EcoFlow, Bluetti и другие: как выбрать зарядную станцию

Система HyperFlash обеспечивает зарядку до 100% примерно за 58 минут. Уровень шума низкий, однако при максимально быстрой зарядке он растет.

Bluetti AC70

Bluetti AC70 ориентирована на стабильную работу с техникой, обладающей высокими пусковыми токами. Инвертор мощностью 1000 Вт поддерживает режим Power Lifting до 2000 Вт, что позволяет запускать холодильники, компрессоры и другие электродвигатели.
Базовая емкость — 768 Вт·ч (LiFePO4). При необходимости ее можно расширить дополнительной батареей B80 до 1500 Вт·ч.
ТОП-3 зарядные станции для дома: какую выбрать, чтобы не пожалеть
www.mountainlifemedia.ca
Станция имеет широкий набор портов:
  • 2 розетки 230 В;
  • 2 USB-C до 100 Вт;
  • 2 USB-A по 12 Вт;
  • автомобильный порт 12 В/10 А;
  • беспроводную зарядку 15 Вт.
Турбозарядка 850−950 Вт позволяет зарядить станцию ​​до 80% примерно за 45 минут, а полная зарядка занимает около 1,5 часов.
Среди преимуществ — поддержка солнечного входа до 500 Вт, что позволяет полностью зарядить устройство от панелей ориентировочно за 2 часа при благоприятных условиях.
Читайте также
UPS-переключение происходит за 20 мс. Под нагрузкой уровень шума может достигать 45 дБ.

Уровень шума и приложение

Сравнение акустических показателей демонстрирует:
  • EcoFlow RIVER 3 Max Plus — до 30 дБ;
  • Anker SOLIX C800 Plus — тихий режим, но громче при быстрой зарядке;
  • Bluetti AC70 — до 45 дБ под нагрузкой.
Все три модели поддерживают мобильные приложения.
EcoFlow позволяет гибко настраивать лимиты заряда и получать уведомления о состоянии сети. Bluetti предлагает выбор режимов Eco или Turbo и расширенные параметры работы.
Ранее мы сообщали, кто может получить зарядную станцию ​​бесплатно.
По материалам:
Телеканал 24
ТехникаЭлектроэнергия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems