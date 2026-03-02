ТОП-3 зарядные станции для дома: какую выбрать, чтобы не пожалеть
Рынок портативных систем питания за последние годы совершил серьезный скачок. Если раньше такие устройства ассоциировались преимущественно с кемпингом, то сегодня они стали полноценными элементами энергообеспечения дома во время долгих отключений света.
Как отмечают эксперты, в наиболее популярном среднем сегменте сформировалась тройка лидеров: EcoFlow RIVER 3 (в разных версиях), Anker SOLIX C800 Plus и Bluetti AC70. Рассказываем подробнее о каждой модели и их сильных сторонах.
EcoFlow River 3
Линейка EcoFlow River 3, особенно версия Max Plus, ориентирована на компактность и гибкость использования.
Базовый блок River 3 Plus имеет емкость 286 Вт·ч, а дополнительный модуль EB600 добавляет еще 572 Вт·ч. В полной конфигурации система обеспечивает 858 Вт·ч, что позволяет пережить длительные отключения.
Станция может работать до двух раз дольше с нагрузкой до 100 Вт — например, Wi-Fi-роутер может функционировать до 35 часов.
Также модель поддерживает:
- скорость переключения ИБП менее 10 мс;
- аккумулятор LiFePO4 с ресурсом более 3000 циклов до сохранения 80% емкости;
- быстрая зарядка от сети.
Уровень шума — до 30 дБ, что делает его одним из самых тихих в классе.
Anker Solix C800 Plus
Anker Solix C800 Plus делает упор на надежности и мощности. Инвертор на 1200 Вт позволяет питать большинство бытовых приборов, а технология SurgePad позволяет кратковременно подключать нагрузку до 1600 Вт.
Особенностью версии Plus стала встроенная ниша с двумя водонепроницаемыми LED-фонарями и телескопической стойкой. Фонари заряжаются прямо в корпусе и имеют три режима работы:
- направленный свет;
- рассеянное освещение;
- режим свечи.
Корпус Unibody предохраняет внутренние компоненты от ударов и вибраций.
Система HyperFlash обеспечивает зарядку до 100% примерно за 58 минут. Уровень шума низкий, однако при максимально быстрой зарядке он растет.
Bluetti AC70
Bluetti AC70 ориентирована на стабильную работу с техникой, обладающей высокими пусковыми токами. Инвертор мощностью 1000 Вт поддерживает режим Power Lifting до 2000 Вт, что позволяет запускать холодильники, компрессоры и другие электродвигатели.
Базовая емкость — 768 Вт·ч (LiFePO4). При необходимости ее можно расширить дополнительной батареей B80 до 1500 Вт·ч.
Станция имеет широкий набор портов:
- 2 розетки 230 В;
- 2 USB-C до 100 Вт;
- 2 USB-A по 12 Вт;
- автомобильный порт 12 В/10 А;
- беспроводную зарядку 15 Вт.
Турбозарядка 850−950 Вт позволяет зарядить станцию до 80% примерно за 45 минут, а полная зарядка занимает около 1,5 часов.
Среди преимуществ — поддержка солнечного входа до 500 Вт, что позволяет полностью зарядить устройство от панелей ориентировочно за 2 часа при благоприятных условиях.
UPS-переключение происходит за 20 мс. Под нагрузкой уровень шума может достигать 45 дБ.
Уровень шума и приложение
Сравнение акустических показателей демонстрирует:
- EcoFlow RIVER 3 Max Plus — до 30 дБ;
- Anker SOLIX C800 Plus — тихий режим, но громче при быстрой зарядке;
- Bluetti AC70 — до 45 дБ под нагрузкой.
Все три модели поддерживают мобильные приложения.
EcoFlow позволяет гибко настраивать лимиты заряда и получать уведомления о состоянии сети. Bluetti предлагает выбор режимов Eco или Turbo и расширенные параметры работы.
