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ВР провалила законопроект о новых штрафах за превышение скорости

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ВР провалила законопроект о новых штрафах за превышение скорости
ВР провалила законопроект о новых штрафах за превышение скорости
Верховная Рада Украины не поддержала законопроект № 15348, предусматривающий значительное увеличение штрафов для водителей за превышение скорости.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет РБК-Украина.
По его словам, законопроект получил 225 голосов за необходимые 226.
Документ предусматривает штрафы от 680 до 3400 гривен за превышение скорости, а за повторные нарушения — до 17 000 гривен.
Не набрал голосов и альтернативный законопроект № 15348−1 — его поддержали 198 нардепов. Он, в частности, предусматривает отмену «порога безнаказанности» в 20 км/ч.

Реакция СНБО

Секретарь СНБО Игорь Клименко уже отреагировал на результаты голосования Верховной Рады за законопроект о новых штрафах за превышение скорости.
По его словам, досадно, что безопасность на дорогах до сих пор не ко времени.
«Но мы не останавливаемся. По заданию президента вместе с соответствующими органами и общественностью продолжим работать над решениями, от которых напрямую зависят жизнь и здоровье людей», — отметил Клименко.

Новые штрафы для водителей

Напомним, в Украине планируется ужесточить ответственность за систематические нарушения ПДД. Законопроект предусматривает градацию наказания в зависимости от превышения скорости, а для водителей-рецидивистов могут ввести более строгие санкции, в частности, временная остановка или лишение права управления.
К тому же, в Украине планируют усилить наказание за превышение скорости. В зависимости от масштаба нарушения штрафы составят от 680 гривен до 17 тысяч гривен:
  • свыше 20 км/ч — 680 гривен;
  • свыше 40 км/ч — 2040 гривен;
  • свыше 60 км/ч — 2720 гривен;
  • свыше 80 км/ч — 3400 гривен;
  • пять и более нарушений в течение года — 17 000 гривен.
Однако законопроект до сих пор не принят Верховной Радой.
По материалам:
Finance.ua
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