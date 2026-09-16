ВР провалила законопроект о новых штрафах за превышение скорости Сегодня 12:33 — Технологии&Авто ВР провалила законопроект о новых штрафах за превышение скорости

Верховная Рада Украины не поддержала законопроект № 15348, предусматривающий значительное увеличение штрафов для водителей за превышение скорости.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет РБК-Украина.

По его словам, законопроект получил 225 голосов за необходимые 226.

Документ предусматривает штрафы от 680 до 3400 гривен за превышение скорости, а за повторные нарушения — до 17 000 гривен.

Не набрал голосов и альтернативный законопроект № 15348−1 — его поддержали 198 нардепов. Он, в частности, предусматривает отмену «порога безнаказанности» в 20 км/ч.

Реакция СНБО

Секретарь СНБО Игорь Клименко уже отреагировал на результаты голосования Верховной Рады за законопроект о новых штрафах за превышение скорости.

По его словам, досадно, что безопасность на дорогах до сих пор не ко времени.

«Но мы не останавливаемся. По заданию президента вместе с соответствующими органами и общественностью продолжим работать над решениями, от которых напрямую зависят жизнь и здоровье людей», — отметил Клименко.

Новые штрафы для водителей

Напомним, в Украине планируется ужесточить ответственность за систематические нарушения ПДД. Законопроект предусматривает градацию наказания в зависимости от превышения скорости, а для водителей-рецидивистов могут ввести более строгие санкции, в частности, временная остановка или лишение права управления.

К тому же, в Украине планируют усилить наказание за превышение скорости. В зависимости от масштаба нарушения штрафы составят от 680 гривен до 17 тысяч гривен:

свыше 20 км/ч — 680 гривен;

свыше 40 км/ч — 2040 гривен;

свыше 60 км/ч — 2720 гривен;

свыше 80 км/ч — 3400 гривен;

пять и более нарушений в течение года — 17 000 гривен.