0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Tesla представила летающее электроавто (цена, видео)

Технологии&Авто
900
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Tesla представила летающее электроавто (цена, видео)
Tesla представила летающее электроавто (цена, видео)
Tesla представила новое поколение электрического спорткара Roadster, который в демонстрации смог подняться над землей, проделать маневр в воздухе и приземлиться на колеса с помощью реактивных ускорителей.
Об этом сообщает Reuter.
Разработку создали в сотрудничестве со SpaceX. Илон Маск заявил, что производство автомобиля должно начаться в 2028 году.
Tesla представила летающее электроавто (цена, видео)

Что умеет

Уникальная особенность автомобиля — система холодногазовых ускорителей. Они создают тягу с помощью сжатого газа, без сжигания горючего. Во время презентации Roadster не только ненадолго оторвался от земли, но и выполнил воздушный разворот и перепрыгнул через другие автомобили и грузовики.
Еще одна необычная функция — система присасывания, которая помогает машине двигаться по изогнутой рампе даже в перевернутом положении. Это демонстрационные возможности, а не свидетельство того, что автомобиль сможет летать на значительные расстояния или передвигаться по вертикальным стенам в обычных условиях.
По данным Tesla, Roadster должен разгоняться от 0 до 60 миль/час (примерно 97 км/ч) менее чем за секунду. Заявленная максимальная скорость превышает 370 км/ч, а запас хода более 480 км. Эти характеристики пока следует рассматривать как заявленные производителем показатели, а не результаты независимых испытаний.
Место для вашей рекламы

Цена

Окончательную цену нового Roadster Tesla пока не объявила. В 2017 году, когда компания в первый раз представила второе поколение спорткара, базовую стоимость заявляли на уровне $200 000.
Однако после почти девяти лет задержек эту цену нельзя считать подтвержденной новой версией.
После презентации Tesla открыла резервирование нескольких конфигураций:
  • Performance — депозит $50 000.
  • Thrust с ускорителями — депозит $250 000.
  • Rocket — эксклюзивная одноместная версия с полной системой полета, доступная только по запросу.
Важно: $50 000 и $250 000 — это суммы депозитов для резервирования, а не объявленные цены автомобилей. Стоимость готовых версий пока неизвестна. Reuters также отмечает, что дорожную легальность отдельных функций и их использование на обычных дорогах еще не выяснили.
Tesla впервые представила концепцию Roadster второго поколения в ноябре 2017 года и тогда обещала начать поставки в 2020 году. Однако сроки неоднократно переносились. Теперь компания ориентируется на запуск производства в 2028 году.
Новинка должна стать демонстрацией технологических возможностей Tesla и SpaceX. В то же время сам Маск ранее признавал, что Roadster вряд ли окажет значительное влияние на финансовые результаты автопроизводителя. В настоящее время Tesla больше сосредотачивается на автономном вождении, роботакси и робототехнике.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems