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Механик назвал три авто, которые часто ломаются

Технологии&Авто
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Механик в автомастерской ремонтирует авто
Механик в автомастерской ремонтирует авто, Фото: magnific
Многолетняя практика в сфере обслуживания транспортных средств позволяет автомеханикам выявлять скрытые уязвимости популярных машин задолго до того, как они станут массовыми проблемами. Опытный американский мастер Джон Линг предостерег потенциальных покупателей от выбора отдельных распространенных моделей из-за их склонности к преждевременной ломке.
Об этом пишет DailyMail.
По его наблюдениям, сложные электронные системы и особенности конструктивных материалов значительно увеличивают итоговую стоимость содержания транспортных средств.
Именно поэтому специалист рекомендует детально анализировать потенциальные расходы на ремонт еще до момента оформления сделки о покупке.

Audi A4

Немецкий седан среднего размера отличается высокими динамическими характеристиками и отличным уровнем управляемости на дороге.
Однако мастер предостерегает, что избыточное количество высокотехнологичного оснащения со временем превращается в настоящий электронный хаос, перегружая приборную панель многочисленными ошибками.
Audi A4
Audi A4
Большинство подобных сбоев в работе бортовых компьютеров, датчиков и модулей возникает уже через четыре-шесть лет эксплуатации из-за преждевременного внедрения сырых технологий.
Начальная цена этой модели составляет $42 000 (около 1 890 000 грн).
Кроме рисков со стороны электроники, специфические элементы подвески и специализированные подшипники ступиц, которые обеспечивают плавность хода, требуют существенных финансовых затрат при замене.

Volkswagen Jetta

Jetta позиционируется как доступная альтернатива европейским премиальным седанам с базовым ценником от $21 995 (ориентировочно 990 000 грн).
В начале использования автомобиль демонстрирует стабильную и мягкую езду, однако после преодоления отметки около 128 750 км ситуация кардинально меняется.
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
По словам эксперта, после этого пробега машина теряет надежность, а ремонты требуют значительных капиталовложений.
Дополнительной проблемой становится ограниченная доступность некоторых оригинальных запчастей, поэтому их замена стоит на 30−60% дороже по сравнению с аналогичными работами для других авто этого класса.

Форд F-150

Полноразмерный пикап F-150 остается одним из популярнейших транспортных средств на рынке благодаря своей долговечности и высокому спросу.
Однако ключевой уязвимостью автомобиля является использование алюминиевых деталей для создания структуры кузова вместо высокопрочной стали, применяемой конкурентами.
Форд F-150
Форд F-150
Применение легкого металла помогает снизить расход горючего, но при деформациях алюминий сминается по другой траектории, что существенно усложняет и удорожает кузовной ремонт.
Базовая стоимость модели начинается от $38 810 (около 1 746 000 грн), а премиальные версии могут достигать $80 000 (свыше 3 600 000 грн).
По материалам:
Обозреватель
Авто
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