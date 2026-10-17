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Названы Android-смартфоны, которыми наиболее довольны их владельцы в 2026 году

Технологии&Авто
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Рейтинг удовлетворенности пользователей среди Android-смартфонов возглавил Xiaomi 17 Max
Рейтинг удовлетворенности пользователей среди Android-смартфонов возглавил Xiaomi 17 Max
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала очередной рейтинг за сентябрь 2026 года. В этот раз в список вошли смартфоны на Android, которыми пользователи остались довольны больше всего.

Рейтинг Android-смартфонов, которыми наиболее довольны пользователи

На первом месте находится Xiaomi 17 Max с рейтингом одобрения 97,56%.
Устройство оснащено мощным процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, большим экраном и аккумулятором емкостью 8000 мАч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт и беспроводная — 50 Вт.
Xiaomi 17 Max
Xiaomi 17 Max
В основной камере установлены три датчика с разрешением 200 Мп (основной модуль), 50 Мп (перископический модуль с 3-кратным оптическим зумом) и 50 Мп (модуль сверхшироугольной камеры).
В числе других особенностей: корпус с защитой IP68/IP69, металлическая рамка и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.
Второе место заняла OPPO K15 Pro+ с результатом 97,03%. Смартфон среднего класса построен на базе чипа Dimensity 9500s и оснащен встроенным охлаждающим вентилятором.
OPPO K15 Pro+
OPPO K15 Pro+
За автономность отвечает аккумулятор на 8000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт.
Третье место занял Xiaomi 17 Ultra by Leica, получивший 96,82% положительных оценок.
Кроме камер Leica и фирменного дизайна смартфон оснащен механическим кольцом управления зумом. С его помощью можно регулировать зум, а также настраивать фокусировку, экспокоррекцию и баланс белого.
Xiaomi 17 Ultra by Leica
Xiaomi 17 Ultra by Leica
Также в рейтинг лучших вошли:
  • Xiaomi 18 Pro Max,
  • Nubia Z80 Ultra,
  • Oppo Find X9 Ultra,
  • Redmi K90 Ultra,
  • Nubia Z70S Ultra Photographer Edition,
  • Realme GT8 Pro,
  • Xiaomi 15 Ultra.
Все они получили рейтинг удовлетворенности не ниже 93%.
По материалам:
УНІАН
Смартфоны
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