Названы Android-смартфоны, которыми наиболее довольны их владельцы в 2026 году

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала очередной рейтинг за сентябрь 2026 года. В этот раз в список вошли смартфоны на Android, которыми пользователи остались довольны больше всего.

Рейтинг Android-смартфонов, которыми наиболее довольны пользователи

На первом месте находится Xiaomi 17 Max с рейтингом одобрения 97,56%.

Устройство оснащено мощным процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, большим экраном и аккумулятором емкостью 8000 мАч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт и беспроводная — 50 Вт.

Xiaomi 17 Max

В основной камере установлены три датчика с разрешением 200 Мп (основной модуль), 50 Мп (перископический модуль с 3-кратным оптическим зумом) и 50 Мп (модуль сверхшироугольной камеры).

В числе других особенностей: корпус с защитой IP68/IP69, металлическая рамка и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Второе место заняла OPPO K15 Pro+ с результатом 97,03%. Смартфон среднего класса построен на базе чипа Dimensity 9500s и оснащен встроенным охлаждающим вентилятором.

OPPO K15 Pro+

За автономность отвечает аккумулятор на 8000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт.

Третье место занял Xiaomi 17 Ultra by Leica, получивший 96,82% положительных оценок.

Кроме камер Leica и фирменного дизайна смартфон оснащен механическим кольцом управления зумом. С его помощью можно регулировать зум, а также настраивать фокусировку, экспокоррекцию и баланс белого.

Xiaomi 17 Ultra by Leica

Также в рейтинг лучших вошли:

Xiaomi 18 Pro Max,

Nubia Z80 Ultra,

Oppo Find X9 Ultra,

Redmi K90 Ultra,

Nubia Z70S Ultra Photographer Edition,

Realme GT8 Pro,

Xiaomi 15 Ultra.