Названы Android-смартфоны, которыми наиболее довольны их владельцы в 2026 году
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала очередной рейтинг за сентябрь 2026 года. В этот раз в список вошли смартфоны на Android, которыми пользователи остались довольны больше всего.
Рейтинг Android-смартфонов, которыми наиболее довольны пользователи
На первом месте находится Xiaomi 17 Max с рейтингом одобрения 97,56%.
Устройство оснащено мощным процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, большим экраном и аккумулятором емкостью 8000 мАч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт и беспроводная — 50 Вт.
В основной камере установлены три датчика с разрешением 200 Мп (основной модуль), 50 Мп (перископический модуль с 3-кратным оптическим зумом) и 50 Мп (модуль сверхшироугольной камеры).
В числе других особенностей: корпус с защитой IP68/IP69, металлическая рамка и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.
Второе место заняла OPPO K15 Pro+ с результатом 97,03%. Смартфон среднего класса построен на базе чипа Dimensity 9500s и оснащен встроенным охлаждающим вентилятором.
За автономность отвечает аккумулятор на 8000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт.
Третье место занял Xiaomi 17 Ultra by Leica, получивший 96,82% положительных оценок.
Кроме камер Leica и фирменного дизайна смартфон оснащен механическим кольцом управления зумом. С его помощью можно регулировать зум, а также настраивать фокусировку, экспокоррекцию и баланс белого.
Также в рейтинг лучших вошли:
- Xiaomi 18 Pro Max,
- Nubia Z80 Ultra,
- Oppo Find X9 Ultra,
- Redmi K90 Ultra,
- Nubia Z70S Ultra Photographer Edition,
- Realme GT8 Pro,
- Xiaomi 15 Ultra.
Все они получили рейтинг удовлетворенности не ниже 93%.
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