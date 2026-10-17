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В приложении «Повітряна тривога» появилась карта движения российских ракет и дронов

Технологии&Авто
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В приложении "Повітряна тривога" появилась новая функция
В приложении "Повітряна тривога" появилась новая функция, Фото: Міноборони
В официальном приложении «Повітряна тривога» украинцы смогут воспользоваться картой ориентировочного движения вражеских дронов и ракет.
Об этом сообщают премьер-министр Сергей Корецкий и пресс-служба Минобороны.
По словам Корецкого, это общий проект Минцифры, Минобороны, Воздушных сил и украинских IT-компаний. Обновить приложение для доступа к новой функции не требуется.

Почему нельзя ориентироваться только на карту

Премьер подчеркнул, что карта не показывает точного места нахождения целей в реальном времени, поэтому при объявлении тревоги необходимо сразу направляться в укрытие и оставаться там до отбоя.
При этом, по данным МОУ, новая функция отражает разные типы воздушных целей, в частности: крылатые ракеты, «Бандероли» и беспилотники типа «шахед».
Отмечается, что пользователи могут увеличивать масштаб карты, включать сетку с ячейками 10×10 км и тепловую карту «Повышенная опасность», чтобы лучше ориентироваться в направлениях движения целей.
Минобороны организовало передачу данных от Воздушных Сил в приложение «Повітряна тривога». Обновление отвечает на запрос граждан получать больше информации об угрозах. Его цель — помочь лучше понимать опасность и осознанно реагировать на сигналы воздушной тревоги.
— говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что информация может поступать с задержкой, а сама карта показывает не все опасности.
В частности, на ней не отображаются баллистические ракеты и цели, движущиеся со скоростью более 2000 км/ч.
В ведомстве призывают не использовать карту для оценки того, безопасно ли покидать укрытие.
Также указывается, что отсутствие меток не означает, что опасности нет, а исчезновение цели с карты не свидетельствует о завершении угрозы.
По материалам:
Слово і Діло
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