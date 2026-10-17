В приложении «Повітряна тривога» появилась карта движения российских ракет и дронов

В официальном приложении «Повітряна тривога» украинцы смогут воспользоваться картой ориентировочного движения вражеских дронов и ракет.

По словам Корецкого, это общий проект Минцифры, Минобороны, Воздушных сил и украинских IT-компаний. Обновить приложение для доступа к новой функции не требуется.

Почему нельзя ориентироваться только на карту

Премьер подчеркнул, что карта не показывает точного места нахождения целей в реальном времени, поэтому при объявлении тревоги необходимо сразу направляться в укрытие и оставаться там до отбоя.

При этом, по данным МОУ, новая функция отражает разные типы воздушных целей, в частности: крылатые ракеты, «Бандероли» и беспилотники типа «шахед».

Отмечается, что пользователи могут увеличивать масштаб карты, включать сетку с ячейками 10×10 км и тепловую карту «Повышенная опасность», чтобы лучше ориентироваться в направлениях движения целей.

Минобороны организовало передачу данных от Воздушных Сил в приложение «Повітряна тривога». Обновление отвечает на запрос граждан получать больше информации об угрозах. Его цель — помочь лучше понимать опасность и осознанно реагировать на сигналы воздушной тревоги. — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что информация может поступать с задержкой, а сама карта показывает не все опасности.

В частности, на ней не отображаются баллистические ракеты и цели, движущиеся со скоростью более 2000 км/ч.

В ведомстве призывают не использовать карту для оценки того, безопасно ли покидать укрытие.