Jaguar готовит новый электрический кроссовер, который не будет конкурировать с Range Rover

Британский автопроизводитель Jaguar разрабатывает вторую модель в рамках масштабного перезапуска бренда, планирующего полностью перейти на электромобили премиального сегмента. Новинка может получить название Type 02 и появиться в 2030 году.

Об этом сообщает Autoblog со ссылкой на Automotive News и carsales.

🚙 Каско — это спокойствие для вас и вашего кошелька. Переходите по ссылке, чтобы выбрать на Finance.ua самый выгодный вариант.

Управляющий директор Jaguar Родон Гловер подтвердил, что компания уже планирует следующий автомобиль, однако поначалу сосредоточится на запуске электрической модели Type 01.

«Ближайшим приоритетом Jaguar является вывод Type 01 на рынок. Как только это будет сделано, мы представим второй автомобиль. Следующая модель появится к 2030 году», — заявил Гловер.

Что известно о будущем электромобиле

По предварительной информации, вторая модель Jaguar будет электрическим кроссовером с повышенным кузовом, который обеспечит большую практичность в повседневном использовании по сравнению с низким Type 01.

В то же время, компания не планирует позиционировать новинку как прямого конкурента Range Rover.

Ожидается, что автомобиль будет использовать электрическую платформу Jaguar Electric Architecture (JEA), также лежащую в основе первой модели нового поколения.

Дизайн кроссовера должен сохранить характерные особенности обновленного стиля бренда.

По данным carsales, новинку могут представить уже в 2028 году. Это произойдет после начала поставки Type 01 покупателям, которая запланирована на вторую половину 2027 года. В то же время официальная дата презентации второго электромобиля Jaguar пока не объявлена.