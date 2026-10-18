Apple наконец представит MacBook с сенсорным экраном

В октябре компания Apple намерена представить обновленный MacBook Pro с сенсорным экраном. Новый MacBook Pro будет иметь как сенсорные дисплеи, так и OLED-экраны, а сам гаджет, наконец, появится после значительной задержки — впервые его анонсировали еще в начале 2023 года, пообещав выпуск на конец 2025 года.

Об этом сообщает инсайдер из Bloomberg Марк Гурман.

«Но приоритеты изменились, и развитие цепочки поставок заняло больше времени, чем ожидалось. Только сейчас она готова», — отметил Гурман.

Что известно о новом гаджете

Новые ноутбуки от Apple также получат Dynamic Island, похожий на тот, что у iPhone, и обновленную версию macOS Golden Gate, разработанную для лучшей поддержки сенсорного ввода — подобно обновлению iOS в iPhone Duo для этого нового форм-фактора.

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Планируется, что MacBook Pro также будут значительно легче, хотя и не заметно тоньше.

Новые 14-дюймовые и 16-дюймовые ноутбуки высокого класса под кодовыми названиями K114 и K116 станут центральными продуктами следующей крупной презентации Apple, предварительно запланированной на вторник, 27 октября.

Какие еще новинки перезентуют

Кроме того, Марк Гурман обнародовал ряд подробностей о новом продукте Apple в сфере «умного дома».

Центральный элемент — новый центр «умного дома» под названием HomeView. Оснащенный дисплеем и чипом A18, продукт по существу служит командным центром Siri для дома на базе Apple.

Дополняют его два других устройства: обновленный HomePod mini с чипом S10, расширяющий голосовое управление, воспроизведение музыки и другие функции по всему дому, и новая телеприставка Apple TV со стандартным чипом A19.

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HomeView будет выпускаться в двух версиях: настольная модель с металлическим основанием для динамика и настенная версия с плоским квадратным основанием, которая крепится к стене под дисплеем.

При этом в своей концепции «умного дома» Apple делает ставку на ряд аксессуаров сторонних производителей, подключаемых к HomeView и управляемых через Siri.

Благодаря партнерству с LG Electronics, компания помогла разработать и спроектировать умный дверной звонок, замок, термостат и датчик температуры, а также камеры безопасности для внутренних и внешних помещений и камеру-прожектор.

Apple также сотрудничает с Schneider Electric SE над устройствами, связанными с энергопотреблением, для европейского рынка.