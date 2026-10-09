Apple сокращает заказ компонентов для iPhone 18 Pro из-за слабого спроса

Apple просит своих поставщиков сократить производство компонентов iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в объеме от 15 до 20%. Причина — в падении спроса на фоне роста цен на память.

Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на собственные источники.

Ведение подтверждает, что спрос на оба iPhone 18 Pro оказался слабее, чем был в свое время на прошлогодние модели. Однако отчет отмечает, что меньшая популярность нового поколения вряд ли сильно повредит доходам Apple, поскольку новинки на 10% дороже.

Apple сокращает заказ у поставщиков

В сообщении говорится, что Apple обратилась к разным поставщикам с просьбой сократить производство iPhone 18 Pro максимум на 20%.

Размер сокращения зависит от поставщика. Два производителя компонентов заявили, что в октябре заказы были сокращены по меньшей мере на 15% по сравнению с первоначальным заказом.

Поставщики испытывают беспокойство из-за решения Apple. Обычно с выпуском новых моделей заказ растет, но на этот раз произошло наоборот.

Почему спрос на iPhone 18 Pro мог снизиться

Рост цен на память вряд ли стал единственной причиной слабого любопытства пользователей. Многие считают это поколение iPhone проходным, а изменения к лучшему — недостаточными по сравнению с ростом цены на $100.

Также линейка iPhone 18 Pro сталкивается с техническими неурядицами на старте. Первые владельцы сообщают о проблемах со связью, которые, по признанию Apple, не подлежат ремонту.