Самые популярные бензиновые автомобили: какие модели выбирают украинцы

На украинском рынке новых легковушек автомобили с бензиновыми двигателями традиционно остаются самыми популярными. В сентябре автопарк страны пополнили 13,1 тыс. таких авто. Это на 4% больше, чем в сентябре прошлого года.
Из общего количества 1,9 тыс. авто были новыми — на 9% меньше, чем в прошлом году. Еще 11,2 тыс. составляли подержанные автомобили, ввезенные из-за границы. Их количество выросло на 7%.
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Среди новых легковушек с бензиновыми двигателями самым популярным стал Hyundai Tucson.
В пятерку лидеров также вошли:
Hyundai Tucson — 146 авто;
Skoda Kodiaq — 110 авто;
Mazda CX-5 — 109 авто;
Renault Duster — 108 авто;
Suzuki SX4 — 102 авто.
Среди импортируемых автомобилей с пробегом первое место занял Volkswagen Golf.
В ТОП-5 самых популярных моделей также попали:
Volkswagen Golf — 737 авто;
Volkswagen Tiguan — 721 авто;
Nissan Rogue — 569 авто;
Audi Q5 — 567 авто;
Skoda Octavia — 349 авто.
Ранее Finance.ua писал, что в сентябре украинцы приобрели почти 4,6 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению с сентябрем 2025 года спрос на электрокары уменьшился вдвое.
Самым популярным новым электрокаром стал BYD Sea Lion 06 EV. В сентябре украинцы приобрели 109 таких авто. Среди импортируемых электромобилей с пробегом первое место заняла Tesla Model Y.