0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Самые популярные бензиновые автомобили: какие модели выбирают украинцы

Технологии&Авто
32
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Самые популярные бензиновые авто сентября
Самые популярные бензиновые авто сентября, Фото: magnific
На украинском рынке новых легковушек автомобили с бензиновыми двигателями традиционно остаются самыми популярными. В сентябре автопарк страны пополнили 13,1 тыс. таких авто. Это на 4% больше, чем в сентябре прошлого года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Самые популярные бензиновые автомобили

Из общего количества 1,9 тыс. авто были новыми — на 9% меньше, чем в прошлом году. Еще 11,2 тыс. составляли подержанные автомобили, ввезенные из-за границы. Их количество выросло на 7%.
Среди новых легковушек с бензиновыми двигателями самым популярным стал Hyundai Tucson.
В пятерку лидеров также вошли:
  1. Hyundai Tucson — 146 авто;
  2. Skoda Kodiaq — 110 авто;
  3. Mazda CX-5 — 109 авто;
  4. Renault Duster — 108 авто;
  5. Suzuki SX4 — 102 авто.
Среди импортируемых автомобилей с пробегом первое место занял Volkswagen Golf.
В ТОП-5 самых популярных моделей также попали:
  1. Volkswagen Golf — 737 авто;
  2. Volkswagen Tiguan — 721 авто;
  3. Nissan Rogue — 569 авто;
  4. Audi Q5 — 567 авто;
  5. Skoda Octavia — 349 авто.
Ранее Finance.ua писал, что в сентябре украинцы приобрели почти 4,6 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению с сентябрем 2025 года спрос на электрокары уменьшился вдвое.
Самым популярным новым электрокаром стал BYD Sea Lion 06 EV. В сентябре украинцы приобрели 109 таких авто. Среди импортируемых электромобилей с пробегом первое место заняла Tesla Model Y.
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок Украины
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems