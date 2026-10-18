Самые популярные бензиновые автомобили: какие модели выбирают украинцы

На украинском рынке новых легковушек автомобили с бензиновыми двигателями традиционно остаются самыми популярными. В сентябре автопарк страны пополнили 13,1 тыс. таких авто. Это на 4% больше, чем в сентябре прошлого года.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Самые популярные бензиновые автомобили

Из общего количества 1,9 тыс. авто были новыми — на 9% меньше, чем в прошлом году. Еще 11,2 тыс. составляли подержанные автомобили, ввезенные из-за границы. Их количество выросло на 7%.

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Среди новых легковушек с бензиновыми двигателями самым популярным стал Hyundai Tucson.

В пятерку лидеров также вошли:

Hyundai Tucson — 146 авто; Skoda Kodiaq — 110 авто; Mazda CX-5 — 109 авто; Renault Duster — 108 авто; Suzuki SX4 — 102 авто.

Среди импортируемых автомобилей с пробегом первое место занял Volkswagen Golf.

В ТОП-5 самых популярных моделей также попали:

Volkswagen Golf — 737 авто; Volkswagen Tiguan — 721 авто; Nissan Rogue — 569 авто; Audi Q5 — 567 авто; Skoda Octavia — 349 авто.

Ранее Finance.ua писал , что в сентябре украинцы приобрели почти 4,6 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению с сентябрем 2025 года спрос на электрокары уменьшился вдвое.