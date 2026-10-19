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Первый складной iPhone раскупили за несколько часов после старта продаж

Технологии&Авто
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Сначала Apple обещала начать доставки iPhone Duo до 23 октября, но уже через несколько часов после открытия заказов сроки доставки на сайте компании сместились на конец января 2027 года.
Сначала Apple обещала начать доставки iPhone Duo до 23 октября, но уже через несколько часов после открытия заказов сроки доставки на сайте компании сместились на конец января 2027 года.
Американская компания Apple заявила, что спрос на ее складной смартфон iPhone Duo оказался «просто чрезвычайным», и уже через несколько часов после начала продаж устройство было полностью раскуплено на сайте компании.
Об этом сообщает Financial Times.
«Спрос на этапе предварительного заказа на iPhone Duo — наш первый складной iPhone — оказался просто невероятным. Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее передать этот революционный новый продукт в руки наших клиентов», — говорится в официальном заявлении Apple.

Сколько стоит складной iPhone Duo

Технологическая компания, рыночная капитализация которой составляет $5 трлн, продолжит принимать онлайн-заказ на новый смартфон. Его стартовая цена — $1999.
Выход iPhone Duo стал величайшим изменением дизайна в истории самого популярного смартфона Apple. Даже спустя два десятилетия после появления первого iPhone эта линейка обеспечивает около половины общего объема продаж компании.
Однако, как и остальные представители индустрии потребительской электроники, в этом году Apple столкнулась с дефицитом комплектующих — в частности, чипов памяти.
Это привело к тому, что компания не успевает удовлетворять спрос, а также вынудила ее повысить цены на весь ассортимент собственной продукции.

Когда начнут доставлять iPhone Duo

Сначала Apple обещала начать доставки iPhone Duo до 23 октября, но уже через несколько часов после открытия заказов сроки доставки на сайте компании сместились на конец января 2027 года.
У мобильных операторов США сроки выполнения новых заказов также существенно сместились.
Отмечается, что случаи, когда сроки доставки продукции Apple откладываются на столь длительное время, случаются крайне редко.
По материалам:
Укрінформ
ТехникаiPhoneApple
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